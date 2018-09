Cyber Security Nordic nostaa esille kyberturvallisuuden huippunimet ja puheenaiheet

Cyber Security Nordic tuo kyberturvallisuuden kansainväliset huippunimet Messukeskukseen 10.–11.10.2018. Tapahtuman monipuolisessa ohjelmassa kurkistetaan kyberturvallisuuden tämän hetken tärkeimpiin kysymyksiin ja pohditaan ratkaisuja tulevaisuuden kyberhaasteisiin. Puhujakaarti on kansainvälisestikin katsottuna vaikuttava ja kiinnostava.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n teknologiajohtajan pestistä vuonna 2013 eläkkeelle jäänyt Ira A. Hunt työskentelee nykyisin Accenturen Yhdysvaltojen valtion virastoille palveluja tarjoavan tytäryrityksen toimitusjohtajana ja kyberasioista vastaavana johtajana. Hunt pohtii tulevaisuuden kyberturvallisuutta puheenvuorossaan, jonka otsikko on ”Rethinking Cyber Security for the 21st Century”.

Kiinan sisä- ja ulkopolitiikan sekä teknologisen kehityksen asiantuntija Adam Segal on kirjoittanut useita kirjoja ja lehtiartikkeleita kyberturvallisuudessa, ja hänen asiantuntijakirjoituksiaan on julkaistu muun muassa New York Timesissa, Financial Timesissa sekä Foreign Affairs -lehdessä. Segalin esitys luo katsauksen Kiinan kyberpolitiikkaan ja sen geopoliittisiin vaikutuksiin.

Kansainvälisesti arvostettu kyberturvallisuusalan asiantuntija Christopher Painter on työskennellyt muun muassa Valkoisen talon kyberpolitiikan ja -turvallisuuden vastaavana johtajana sekä Yhdysvaltain presidentin ja sisäministeriön neuvonantajana, ja nykyään hän toimii Yhdysvaltojen kyber-diplomaattina. Painter valottaa Cyber Security Nordic -messuilla Yhdysvaltain lähestymistapaa tulevaisuuden kyber-haasteisiin.

Grant Waterfallilla on pitkä kokemus kyberturvallisuuden ja yksityisyydensuojan työkaluista ja käytännöistä. Tällä hetkellä hän työskentelee PwC:n Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan kyberliikeketoiminnasta vastaavana johtajana. Waterfall on ollut myös mukana kehittämässä Ison-Britannian valtiollisia kyberturvallisuushankkeita. Hän puhuu messuilla luottamuksen merkityksestä uuden liiketoiminnan luomisessa.

Toimittaja Jessika Aro on tutkinut erityisesti sosiaalisen median trollausta, ekstremismiä ja informaatiosodankäyntiä. Hän sai Bonnierin journalistipalkinnon vuonna 2015 Venäjän trollien toimintaa Suomessa seuraavasta juttusarjastaan, ja tällä hetkellä hän kirjoittaa kirjaa Kremlin informaatiosodankäynnistä. Hänen puheenvuoronsa keskittyy Kremlin trolleihin ja valeuutisiin.

Tapahtumassa on kymmeniä puheenvuoroja kyberturvallisuuden merkittävimmiltä asiantuntijoilta. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy nettisivuilta www.cybersecuritynordic.com. Kaikki puheenvuorot ovat englanninkielisiä. Tiedotteessa mainitut puheenvuorot:

Ke 10.10. klo 10.10–10.50: Chinese Cyber policy and its impact on geopolitics

Adam Segal, Cybersecurity expert and expert on Chinese technology policy

Ke 10.10. klo 12.30–13.15: Building Trust Enhances New Business Opportunities

Grant Waterfall, Europe, Middle East & Africa Cybersecurity and Privacy Leader, PwC UK

Ke 10.10. klo 13.15–14.00: Rethinking Cyber Security for the 21st Century

Ira A. Hunt, Managing Director at Accenture, former CIA CTO

Ke 10.10. klo 16.30–17.15: USA`s approach to Cyber Security Challenges

Christopher Painter, leader and expert on cybersecurity, cyber policy and cyber diplomacy

To 11.10. klo 10.00–10.40: Kremlin Trolls and Fake News as a Security Threat – How to Counter Them?

Jessikka Aro, tutkiva toimittaja

Kenelle uusi Cyber Security Nordic -palkinto?

Messuilla jaetaan uusi 25 000 euron arvoinen Cyber Security Nordic -palkinto henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kyberturvallisuusalan kehitystä, innovoinut alalle uusia toimintatapoja tai muuten toiminnallaan edistänyt kyberturvallisuutta ja alan tunnettuutta Suomessa ja globaalisti. Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö, F-Secure, Insta DefSec ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä luovuttaa palkinnon messujen iltatilaisuudessa keskiviikkona 10.10. klo 18.30.

Cyber Security Nordic esittelee kyberturvallisuuden uusimpia ratkaisuja toimitusjohtajille, liiketoimintapäättäjille, asiantuntijoille sekä kansainvälisille kävijöille Messukeskuksessa Helsingissä 10.–11.10.2018.