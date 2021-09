Dana Hall jazzmusiikin vierailevaksi professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Väitös: Perinteisen länsimaisen nuottikirjoituksen laaja käyttö eriarvoistaa 4.8.2021 12:07:09 EEST | Tiedote

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat olleet suomalaisen musiikkikasvatusjärjestelmän perusarvoja. Tästä huolimatta monet käytänteet edelleen rajaavat sitä, kuka voi opiskella musiikkia. Esimerkiksi vammaiset henkilöt ovat perinteisesti jääneet järjestelmän ulkopuolelle. Sanna Kivijärvi on väitöskirjassaan "Towards Equity in Music Education through Reviewing Policy and Teacher Autonomy" tutkinut muun muassa sitä, miten notaatiojärjestelmien tahdikkaalla käytöllä voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Kivijärven väitöstilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 13. elokuuta 2021.