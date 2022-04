Danilo Plessow, Jayda G, Antal ja monia muita Flow Festivalin Backyardille

Flow Festivalin Backyard tarjoaa tänä vuonna monipuolisen kattauksen housen, discon ja soulin maailmasta ammentavaa DJ-musiikkia sekä vaikutteita muun muassa Etelä-Amerikan ja Afrikan eri osista. Backyardille saapuu huomattavasta musiikillisesta tuntemuksestaan ja teknisistä taidoistaan kuuluisa tuottaja ja DJ Danilo Plessow, joka kulkee myös nimellä Motor City Drum Ensemble. Plessow on soittanut muun muassa Coachellassa ja Montreux Jazz Festivalilla sekä esiintynyt yhdessä legendaarisen Leroy Burgessin kanssa. Lisäksi Flow’n Backyardilla nähdään tuoreella kulmalla housea lähestyvä kanadalainen DJ ja tuottaja Jayda G, jonka vuoden 2020 Both of Us -EP:n nimibiisi huomioitiin muun muassa Grammy-ehdokkuudella sekä Amsterdamin klubielämän musiikillinen keskushahmo ja legendaarisen Rush Hour -labelin perustaja Antal.

Backyardin valtavaat myös discon, acidin, afrikkalaisen ja perkussiovoittoisen soundin välillä risteilevä DJ-duo Kamma & Masalo sekä niin Glastonburyssa kuin Boiler Roomissakin hurmannut OK Williams. Backyardin viihtyisälle alueelle saapuvat niin ikään DJ Magin vuoden läpimurto-DJ:ksi viime vuonna valittu Yung Singh sekä Etelä-Afrikan soundin suurlähettiläs, tuottaja ja DJ Esa.

Kansainvälisilläkin mittareilla korkeatasoisen Backyardin esiintyjiin liittyvät Suomessakin ihastusta herättäneen Onda De Amor -kokoelman kuratoinut brasilialainen Millos Kaiser, yhdeksi Brasilian vaihtoehtoisen elektronisen musiikin nimekkäimmistä DJ:stä noussut Bárbara Boeing sekä vaikuttavana selektorina tunnetuksi tullut Bianca Lexis. Lisäksi ohjelmistoa täydentää venezuelalainen, muun muassa merkittävän baleaarista musiikkia sisältävän Ritmo Fantasía -kokoelman kuratoinut Trujillo sekä yli 30 vuoden DJ-uransa aikana maailman arvostetuimpia lavoja kiertänyt ja omaa show’taan NTS-radiossa vetävä Zernell.

Kotimaisen klubimusiikin huippuja Backyardilla edustavat hyvän mielen housen ja discon lähettiläs Hanna Ojanen, Helsingin klubielämän pitkäaikainen keskushahmo ja Flow Festivalin DJ-musiikkiohjelmasta vastaava Lil’ Tony, kahden Suomessa asuvan selektorin perustama musiikillinen konsepti Zoukous, discopohjaista musiikkia genrerajoja kaihtamatta soittava DJ Jese sekä 1960–80-lukujen soulmusiikista ammentava Soul Survivors.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat:

Perjantai 12.8.

Gorillaz, JARV IS…, Sigrid, Aldous Harding, Pa Salieu, The Blessed Madonna, Dixon, Uncle Waffles, Kamma & Masalo, OK Williams, Yung Singh, Bianca Lexis, Zernell, Vesala, ibe - Flow exclusive, Erika Vikman, Antti Autio + Jouset, Arppa, Rosa Coste, Electronic Market, Katerina, Irma & Helmz, Soul Survivors

Lauantai 13.8.

Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Marcel Dettmann, Sherelle, DJ Stingray 313, Anz, Danilo Plessow / MCDE, Millos Kaisser, Bárbara Boeing, DJ Trujillo, Gettomasa, Yeboyah, Jesse Markin, F, Malla, Linda Fredriksson Juniper, Hassan Maikal, Ege Zulu, Antti Salonen, Mono Junk (live), Morphology (live), Lil’ Tony, Hanna Ojanen, DJ Jese, Lara Silva, emkay

Sunnuntai 14.8.

Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fred Again…, Little Simz, DJ Koze, Acid Arab, Q, Paquita Gordon, DJ Holographic, Heléna Star, Julio Victoria (live), Jayda G, Antal, Esa, Gasellit, Sexmane, William, Louie Blue, Eric Filipus, Jenifa, Zoukous

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat FREE.fi, Vaasan, Lanson, Juhla Mokka, Helsingin kaupunki, Creative Technology ja Stopteltat sekä mediakumppaneita Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

