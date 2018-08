Danske Bank: 21 prosenttia suomalaisista sijoittaa osakkeisiin – osakesäästötili on keino tämän joukon kasvattamiseen

Hallituksen päätös ottaa käyttöön osakesäästötili kannustaa säästämään ja sijoittamaan enemmän. Hallituksen budjettiriihessään esittelemä päätös auttaa suomalaisia vaurastumaan.

Danske Bank uskoo, että Suomessa vuonna 2020 käyttöön tuleva osakesäästötili tulee lisäämään suomalaisten kiinnostusta sijoittamiseen ja säästämiseen. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen mukaan 36 prosenttia suomalaisista sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin tai muihin arvopapereihin.

”Suomessa ei ole ollut samanlaista kansankapitalismin perinnettä kuin Ruotsissa, vaikka meidän mielestämme vaurastuminen kuuluu kaikille. Osakesäästötilin mukanaan tuoma tasa-arvoisempi verokohtelu tulee lisäämään kiinnostusta sijoittamiseen”, sanoo Danske Bankin varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksonen.

Malli lisää kiinnostusta nimenomaan suoriin osakesijoituksiin, joita tekee melko harva suomalainen. Tilastokeskuksen mukaan 21 prosenttia suomalaisista tekee suoria osakesijoituksia.

”Osakesäästämisessä korostuu sijoittajan kyky pitkäaikaiseen suunnitelmallisuuteen. Osakkeet ovat tuottaneet historiallisesti erinomaisesti pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä voi helposti tehdä tappioita huonolla ajoituksella. Tuoton saaminen vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä. Uudet sijoittajat tarvitsevat ymmärrystä pitkäjänteisyydestä ja sijoitusstrategian tarpeellisuudesta. Osakesäästötili tukee meidän näkemyksemme mukaan sijoitussuunnitelmassa pysymistä, kun sijoittajalla ei ole verotuksellista kynnystä tasapainottaa salkkuaan oman sijoitusstrategiansa mukaan”, Laaksonen sanoo.

Toteutuminen on tärkeää

Laaksosen mukaan Danske Bank on kannattanut Ruotsin mallin mukaisen osakesäästötilin luomista jo pidemmän aikaa. Sen toteutuminen merkitsee sitä, että säästämiselle ja sijoittamiselle tulee uusi kannuste lisää.

”Hyvää nyt toteutettavassa mallissa on se, että myös osingot tulevat osaksi osakesäästötiliä”, Laaksonen sanoo.

Osakesäästötilin edut eivät ole Danske Bankin Norjassa ja Ruotsissa saamien kokemusten mukaan jääneet finanssialan toimijoille, vaan kilpailu on pitänyt hinnat matalina.

”Piensijoittaja hyötyy varmasti osakesäästötilistä”, Laaksonen sanoo.

Osakesäästötili toteutuu näillä näkymin vuonna 2020. Laaksosen mukaan on tärkeää, että osakesäästötilille ei saa käydä kuin PS-tileille.

”Käsityksemme on se, että tavoitteena on saada uusia sijoittajia markkinoille ja auttaa suomalaisia vaurastumaan. Siinä mielessä vanhojen osakkeiden pysyminen osakesäästötilin ulkopuolella ei ole ongelma. Jotta sijoittaminen on ennustettavaa, malli tulee toteuttaa esitetyssä aikataulussa. On tärkeää, että verotus on pitkäjänteistä, eikä osakesäästötiliä ajeta alas vaalikauden vaihtuessa. Esimerkiksi PS-tili kaatui muutoksiin.”