Danske Bank Oyj -konserni tammi-syyskuu 2017: Hyvä tulos kaikissa liiketoiminnoissa

Danske Bank Suomen* kaikkien ydinliiketoimintojen hyvä tuloskehitys jatkui tammi-syyskuussa 2017. Suomen talouskasvu vahvistui, ja pankin luotonanto niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin kasvoi. Luottokanta kasvoi kokonaisuudessaan 4 prosenttia. Uusien asuntolainojen volyymi kehittyi hyvin, ja uusien ensiasuntolainojen volyymi kasvoi 28 prosenttia edellisvuodesta.

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 481,2 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2017 (449,9 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2016), 7 prosenttia vertailukautta enemmän. Kasvu johtui korkokatteen sekä arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottojen parantumisesta. Liiketoiminnan kulut pienenivät 2 prosenttia, ja voitto ennen veroja kasvoi 20 prosenttia 214,5 miljoonaan euroon.

”Vakaa tuloskehityksemme jatkui kolmannen neljänneksen aikana, ja olen iloinen nähdessäni hyvää kehitystä luotonannossa kaikissa liiketoimintayksiköissä. Korkokate pysyi hyvällä tasolla, kun luotonannon kasvu jatkui ja rahoituskustannukset olivat edelleen matalalla tasolla”, sanoo Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaara.

Mobiilimaksamisen vahva kehitys jatkui, ja MobilePay vahvisti asemaansa suosituimpana ja kattavimpana mobiilimaksamisen ratkaisuna Suomessa. Yhdeksän kuukauden ajanjaksolla MobilePay-latausten määrä kasvoi 153 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja MobilePayn kautta tehtyjen maksutapahtumien määrä kasvoi 168 prosenttia. Nyt jo 650 000 suomalaisella on MobilePay älypuhelimessaan, ja MobilePayn kautta tehtyjen maksutapahtumien määrän odotetaan ylittävän 4 miljoonaa vuoden 2017 aikana.

*Sisältää Danske Bank Oyj -konsernin ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut

Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.

Milj. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 muutos 1-12/2016 Korkokate 267,3 242,7 10,1 % 331,5 Nettopalkkiotuotot 185,3 194,3 -4,7 % 257,8 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 16,6 4,8 246,0 % 16,4 Muut tuotot 12,1 8,0 49,9 % 12,2 Tuotot yhteensä 481,2 449,9 7,0 % 617,9 Liiketoiminnan kulut 265,5 271,1 -2,1 % 375,4 Voitto ennen arvonalentumistappioita 215,7 178,8 20,6 % 242,5 Arvonalentumistappiot luotoista 1,2 0,0 - 1,3 Voitto ennen veroja 214,5 178,8 20,0 % 241,2 Kulut/tuotto -suhde (C/I), % 55,2 % 60,3 % -5,1 % 60,8 % Luottokanta 22 265,4 21 415,9 4,0 % 21 397,3 Talletukset 20 627,2 20 189,3 2,2 % 18 576,8

Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut

Milj. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 muutos 1-12/2016 Korkokate 238,6 218,0 9,5 % 296,1 Nettopalkkiotuotot 168,7 172,9 -2,4 % 230,3 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 15,0 3,0 400,8 % 14,4 Muut tuotot 18,9 15,5 22,4 % 22,4 Tuotot yhteensä 441,2 409,3 7,8 % 563,1 Liiketoiminnan kulut 251,8 254,7 -1,1 % 351,7 Voitto ennen arvonalentumistappioita 189,3 154,6 22,4 % 211,5 Arvonalentumistappiot luotoista 1,2 0,0 - 1,2 Voitto ennen veroja 188,1 154,6 21,7 % 210,3 Kulut/tuotto -suhde (C/I), % 57,1 % 62,2 % -5,1 % 62,4 % Oman pääoman tuotto, % 6,7 % Vakavaraisuussuhde, % * 20,0 % Ydinpääomasuhdeluku (Tier 1), % * 19,2 % Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 1 474 1 733 -14,9 % 1 594 Luottokanta 21 149,9 20 261,5 4,4 % 20 235,1 Talletukset 17 987,7 17 916,5 0,4 % 16 635,5 Oma pääoma 2 616,4 2 581,5 1,4 % 2 626,2 Taseen loppusumma 29 302,5 30 747,6 -4,7 % 28 962,1

*Danske Bank Oyj:n kauden voittoa verojen jälkeen ei ole luettu mukaan ensisijaisten omien varojen vapaaseen pääomaan vakavaraisuuslaskennassa joulukuun lopussa 2016.

Lehdistötiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Danske Bank Oyj julkaisee vain yhden osavuosikatsauksen 2017. Konsernin vuoden 2017 tilinpäätös julkaistaan 2.2.2018.

Näkymät vuodelle 2017

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana 2017–2018 ja korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan pysyvän alhaisena myös 2017 loppuajan.

Odotamme luotonannon niin henkilö- kuin yritysasiakkaille jatkavan kasvua vuoden 2017 aikana ja näin korkokatteen sekä tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Liiketoiminnan kulujen odotetaan olevan hieman alemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä pankin tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Kaiken kaikkiaan odotamme, että voitto ennen veroja vuodelle 2017 on hieman korkeampi kuin vuonna 2016.

Toimintojen yhdistäminen Suomessa

Kuten vuosikertomuksessa 2016 on kuvattu, Danske Bank -konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin yhdistääkseen Suomen pankkitoimintonsa yhdeksi sivuliikkeeksi. Sulautuminen etenee suunnitellusti, ja Danske Bank aikoo toteuttaa sulautumisen vuoden 2017 lopussa. Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, Danske Bank A/S:n täysin omistama tytäryhtiö, yhtiöitettiin 31.10.2017 osana Danske Bankin suunnitelmaa yksinkertaistaa organisaatiotaan ja juridista rakennettaan, ja Danske Bank Oyj:n kiinnitysluottopankkitoiminnan jakautumissuunnitelman mukainen osittaisjakautuminen on siten toteutetunut. Jakautumissuunnitelmasta tiedotettiin ensimmäisen kerran 23.3.2017.

Toimintojen yhdistäminen on luonteeltaan lähinnä tekninen muutos, eikä sillä ole vaikutusta siihen, miten palvelemme asiakkaitamme. Toimintojen sulautuminen ei vaikuta myöskään työntekijöihimme.

Johtoryhmän muutokset



Leena Vainiomäki, Suomen yritysasiakasliiketoiminnan johtaja, on nimitetty Danske Bank Groupin Transaction Banking -liiketoiminnan myyntijohtajaksi 1.11.2017 alkaen. Matti Vainionpää, Suomen yritysasiakasliiketoiminnan Large Customer -yksikön johtaja, on nimitetty Suomen yritysasiakasliiketoiminnan vt. johtajaksi.

Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja, on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle työsopimuksensa mukaisesti vuoden 2018 aikana. Danske Bank Suomen uuden maajohtajan haku on käynnistetty.