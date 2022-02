Danske Bank Suomen tammi-joulukuu 2021: Hyvää kehitystä kannattavuudessa

Liiketoiminnan kulut pienentyivät kustannusten johdonmukaisen hallinnan ansiosta 4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Luottotappiovarausten peruutukset olivat 6,8 miljoonaa euroa (luottotappiovaraukset 55,4 milj. euroa), ja luottokannan laatu pysyi hyvänä. Vuonna 2020 kirjatut luottotappiovaraukset liittyivät pääosin makrotalouden näkymiin, ja vuonna 2021 tehdyt luottotappiovarausten peruutukset toimintaympäristön parantumiseen ja järjestämättömien yritysluottojen aktiiviseen hallintaan.

Tulos ennen veroja oli 226,5 miljoonaa euroa (110,3 milj. euroa).

“Suomen talous on osoittautunut koronapandemian aikana kestäväksi, ja talouskasvun arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2022. Kotitalouksilla on ollut tärkeä rooli talouden elpymisen tukemisessa, ja kuluttajien luottamus ja uuden kodin ostoaikeet ovat olleet erittäin korkealla. Korona vaikuttaa edelleen joihinkin toimialoihin, mutta työmarkkinatilanne on pysynyt odotettua parempana.

Danske Bank Suomen liiketoiminta kehittyi hyvin vuonna 2021, ja olen erityisen ylpeä siitä, miten vahva rooli meillä on ollut suomalaisten yritysten tukemisessa, kun ne ovat hakeneet markkinoilta pääomaa kasvuun ja laajentumiseen listautumalla pörssiin. Yritysasiakkaiden kiinnostus vihreään ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuun rahoitukseen oli aktiivista koko vuoden, ja jatkoimme johtavana pankkina kestävän rahoituksen alueella. Meille on tärkeää tukea kestävää siirtymää kaikissa asiakassegmenteissä, ja jatkoimmekin panostuksia tuotekehitykseen ja asiantuntijoidemme kouluttamiseen. Tämän työn tuloksena näimme keskikokoisten yritysasiakkaiden keskuudessa selvän tietoisuuden kohoamisen kestävän rahoituksen mahdollisuuksista, ja vihreä antolainauksemme keskikokoisille yrityksille kaksinkertaistui”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski.

Danske Bank Suomen avainluvut*

Indeksi Indeksi Milj. € 1-12/2021 1-12/2020 21/20 Q4 2021 Q3 2021 Q4/Q3 Korkokate 360,9 340,7 106 99,4 86,7 115 Nettopalkkiotuotot 238,5 200,1 119 67,5 61,5 110 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 36,1 48,3 75 4,6 9,6 48 Muut tuotot 1,9 10,4 18 0,6 -0,2 Tuotot yhteensä 637,4 599,6 106 172,0 157,7 109 Liiketoiminnan kulut 417,6 433,8 96 119,9 93,0 129 Tulos ennen luottotappioita 219,8 165,8 133 52,1 64,7 80 Luottotappiot netto -6,8 55,4 -20,3 -12,4 163 Tulos ennen veroja 226,5 110,3 205 72,4 77,1 94 Verot 40,3 15,4 261 9,7 16,3 60 Nettotulos 186,2 94,9 196 62,7 60,8 103 Kulut/tuotto-suhde (C/I), % 66 % 72 % 91 70 % 59 % 118 Luottokanta (kauden lopussa)** 25 940,9 25 667,7 101 25 940,9 24 820,0 105 Talletukset (kauden lopussa) 21 787,9 25 636,8 85 21 787,9 20 448,5 107

* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy..

** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS-tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.