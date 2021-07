Danske Bank Suomen tammi-kesäkuu 2021: Vakaata kasvua

Jaa

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot kasvoivat 2 prosenttia 307,7 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa 2021 (300,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2020), kun antolainaus yrityksille kehittyi edelleen hyvin.

Liiketoiminnan kulut pienentyivät 6 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen puolikkaaseen verrattuna, mikä oli tulosta kustannusten johdonmukaisesta hallinnasta.

Nettoluottotappiot olivat 25,9 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2020), ja luottokannan laatu pysyi hyvänä. Vain pieni osa makronäkymien takia vuonna 2020 kirjatuista luottotappiovarauksista on toteutunut todellisina alaskirjauksina.

Tulos ennen veroja oli 77,0 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa).

“Danske Bank Suomi jatkoi vakaata kasvua vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla, kun keskimääräinen lainananto kasvoi ja alla olevat palkkiotuotot kehittyivät myönteisesti. Kannattavuuden parantumista tukivat myös luottotappiovarausten terve taso ja kustannusten jatkuva hallinta.

Suomen listautumismarkkina on aktiivinen, ja aktiviteetti oli hyvää myös yritysjärjestely- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla. Olen iloinen, että Danske Bankilla on vahva asema Suomen investointipankkitoiminnassa ja että olemme toistuvasti kärkisijoilla suuryritysten ja institutionaalisten asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksissa”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski.

Danske Bank Suomen avainluvut*

Danske Bank Suomi* Indeksi Indeksi Milj. € 1–6/2021 1–6/2020 2021/2020 Q2 2021 Q1 2021 Q2/Q1 Korkokate 174,8 166,8 105 88,9 85,9 104 Nettopalkkiotuotot 109,5 108,9 101 51,9 57,5 90 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 21,9 24,1 91 10,6 11,4 93 Muut tuotot 1,5 0,5 292 0,5 0,9 57 Tuotot yhteensä 307,7 300,3 102 152,0 155,7 98 Liiketoiminnan kulut 204,7 218,1 94 102,7 102,1 101 Tulos ennen luottotappiota 103,0 82,2 125 49,3 53,7 92 Luottotappiot netto 25,9 58,4 44 20,8 5,2 401 Tulos ennen veroja 77,0 23,8 323 28,5 48,5 59 Verot 14,3 6,1 232 6,3 7,9 80 Nettotulos 62,8 17,7 355 22,2 40,6 55 Kulut/tuotto-suhde (C/I), % 67 % 73 % 92 68 % 66 % 103 Luottokanta** 25 221,7 25 973,4 97 25 221,7 25 478,6 99 Talletukset 21 844,3 22 403,9 98 21 844,3 24 116,5 91

* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy..

** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS- tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.