Danske Bankin muutosohjelma etenee – Stojko Gjurovski nimitetty uuden kaupallisen johtoryhmän jäseneksi, Suomen organisaatiota sopeutetaan

Danske Bank –konserni on tänään julkistanut uuden Kaupallisen johtoryhmän (Commercial Leadership Team), joka koostuu 12 kokeneesta johtajasta eri puolilta liiketoimintaa sekä konsernin johtoryhmästä. Kaupallisen johtoryhmän perustaminen on osa Danske Bankin Better Bank 2023 –muutosohjelmaa.

Stojko Gjurovski, Danske Bank Suomen maajohtaja ja Banking Finlandin johtaja, on nimitetty Personal Customers Nordics –yksikön johtajaksi sekä konsernin kaupallisen johtoryhmän jäseneksi. Yksikkö on osa uutta Personal and Business Customers –liiketoiminta-aluetta. Hän jatkaa myös Suomen maajohtajana. Uusi organisaatio, jossa on liiketoiminta-alueet Personal & Business Customers ja Large Corporates & Institutions, tulee voimaan tammikuussa 2021.

”Ensimmäiset kuukauteni Suomen maajohtajana ovat olleet poikkeuksellisia monella tavalla, ja olen rakastanut jokaista päivää. Olen erittäin iloinen, että saan jatkaa tässä tehtävässä samalla, kun saan uuden, pohjoismaisen vastuun. Suomi on yksi Danske Bankin päämarkkinoita, ja uskon, että meillä on Suomessa paljon kasvumahdollisuuksia. Uskon, että uudessa roolissani Personal Customers Nordics –yksikön johtajana minulla on entistäkin paremmat mahdollisuudet tukea Suomen maaorganisaatiota saavuttamaan tavoitteensa”, Stojko Gjurovski sanoo.

Asiakkaan ääni vahvistuu

Osana uutta organisaatiorakennetta Danske Bank perustaa uuden Chief Customer Officer -toiminnon, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan ääntä organisaatiossa.

“Tärkeä osa muutosohjelmaamme on, että parannamme jatkuvasti tarjoamaamme ja suhdettamme asiakkaisiin. Haluamme varmistaa, että asiakasnäkökulma on vankasti integroitu päätöksentekoprosesseihimme läpi markkinoiden, ja perustamme siksi uuden Chief Customer Officer –toiminnon”, sanoo Danske Bankin toimitusjohtaja Chris Vogelzang.

Thomas Mitchell siirtyy johtamaan Chief Customer Officer DK –toimintoa Tanskan vähittäispankin johtajan tehtävästä. Trond Mellingsæter jatkaa Danske Bankin Norjan maajohtajana ja ottaa myös Chief Customer Officer Nordic –toiminnon johtajan tehtävän.

Suomen organisaatiota sopeutetaan

Myös kustannusten alentaminen on osa Danske Bankin 2023-suunnitelmaa tehostaa toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Danske Bank -konserni kertoi tänään, että seuraavan 6–12 kuukauden aikana konsernista vähenee jopa 1600tehtävää. Myös Suomessa Danske Bank jatkaa pankin vahvistamista muuttamalla ja sopeuttamalla organisaatiota.

”Suomessa yhteinen tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaa ja markkinaosuuttamme. Jotta voimme palvella asiakkaitamme hyvin samaan aikaan, kun tehostamme toimintaamme, meidän täytyy kuitenkin kohdentaa voimavaramme entistä tarkemmin ja hyödyntää entistä selvemmin pohjoismaisia vahvuuksia ja tehokkaita toimintamalleja. Valitettavasti tämä voi tarkoittaa, että meillä on jatkossa vähemmän tehtäviä kuin nyt”, sanoo Stojko Gjurovski, Danske Bankin Suomen maajohtaja.

Koska suunnitelluilla muutoksilla voi olla henkilöstövaikutuksia, Danske Bank Suomi on tänään antanut osassa organisaatiotaan esityksen yhteistoimintaneuvotteluista, joiden tavoitteena on suunnata resursseja uudelleen ja tehostaa toimintaa. Suunniteltujen muutosten myötä pankin Suomen toiminnoista saattaa vähentyä yhteensä 52–73 tehtävää. Danske Bankilla on Suomessa noin 1900 työntekijää. Mahdolliset tehtävävähennykset eivät vaikuta pankin konttoriverkoston rakenteeseen.

“Tällaisia päätöksiä ei koskaan tehdä kevyesti, ja ymmärrän täysin, että ne aiheuttavat epävarmuutta. Teemme kaikkemme, jotta tehtävänsä mahdollisesti menettäville löytyisi uusi rooli pankissa”, Stojko Gjurovski sanoo.