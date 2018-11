Danske Bankin osinkoennuste: Osinkojen yhteismäärä nousee ennätystasolle

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osinkojen yhteissumma nousee ensi keväänä tänä vuonna maksetuista osingoista, kertoo Danske Bankin ennuste. Suomen osakemarkkinoiden ennakoitu osinkotuotto on tällä hetkellä 4,5 prosenttia.

Suomalaisiin hyviin osingonmaksajiin luottava osakesijoittaja voi valmistautua ensi keväänä jaettaviin osinkoihin rauhallisin mielin, vaikka tunnelma pörssissä on ollut viime viikkoina suhteellisen viileä. Osinkosijoittajan näkökulmasta oleellista on se, että yhtiöiden 1–9 kuukauden kumulatiivinen tuloskehitys antaa jo varsin hyvät edellytykset arvioida keväällä maksettavia osinkoja.

”Odotamme Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ensi keväänä jakaman osinkopotin kokonaisuutena nousevan hieman edellisestä vuodesta. Suurimpana yksittäisenä vaikuttajana näyttää tällä kertaa olevan Nordea, jossa konsensus odottaa osingon nousevan hieman. Suomen osakemarkkinan ennakoitu osinkotuotto on kokonaisuutena tällä hetkellä noin 4,5 prosenttia”, sanoo Danske Bankin osakesalkunhoitaja Patrik Kanerva.

Osinkojen kokonaismäärä nousee ensi vuonna Danske Bankin ennusteen mukaan noin 12,9 miljardiin euroon. Tänä vuonna osinkoja maksettiin noin 12,3 miljardia euroa.

”Erityisen houkuttelevalta Helsingin pörssin tarjoama osinkotuotto näyttää, kun sitä vertaa vallitseviin korkomarkkinoilta saataviin tuottoihin. Tuottoero osinko-osakkeiden ja korkosijoitusten välillä onkin tällä hetkellä historiallisen suuri. Suomen pörssin osinkotuotto onkin yksi Euroopan korkeimmista”, Kanerva sanoo.

Kolmannen neljänneksen tuloskausi on päättymässä, ja kokonaisuutena kotimainen tuloskausi on alkanut vaisuissa tunnelmissa ja odotusten ylittäminen on toistaiseksi osoittautunut haastavaksi. Liikevaihdoista 57 prosenttia ja tuloksista 53 prosenttia on linjassa tai yli odotusten.

Korkeat osingot metsäsektorilta, finanssiyhtiöistä ja teleoperaattoreista

Viime vuosina osa suomalaisista yhtiöistä on alkanut maksaa osinkoja enemmän kuin kerran vuodessa. Sijoittajalle se tarkoittaa tasaisempaa kassavirtaa ja myös kurssiliike osingon irtoamisen jälkeen on tasaisempi.

”Yleisesti suomalaisyhtiöiden korkeaa osingonmaksukykyä tukee yhtiöiden vahvistuneet taseet, suoritetut tehostamisohjelmat, investointien kasvu ja globaalin talouskasvun aiheuttama tulosten kohentuminen”, Kanerva sanoo.

Hyvät osingonmaksajat vaihtelevat, ja näin näyttää olevan Danske Bankin ennusteen mukaan myös tänä vuonna.

”Osa perinteisistä osingonmaksajista näyttää edelleen hyvin houkuttelevilta, ja osa nostaakin osinkoaan tuloskasvun mukaisessa suhteessa. Tähän mennessä raportoitujen tuloksien valossa harva yhtiö näyttää leikkaavansa osinkoja viime vuoteen verrattuna. Odotuksemme mukaan korkeita osinkoja löytyy metsäteollisuussektorilta, finanssiyhtiöistä ja teleoperaattoreista.

Oheiseen taulukkoon on koottu tietoja suomalaisten yhtiöiden osinkoarvioista vuonna 2019: