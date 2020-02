Danske Bankin Suomen toimintojen uudelleenorganisointi etenee

Danske Bank Suomen tammikuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövähennysten määrä aleni neuvotteluissa, sillä useat työntekijät löysivät uusia työtehtäviä Danske Bankin sisältä ja osa selvitetyistä toimintamuutoksista ei johtanut henkilöstövaikutuksiin.

Danske Bankin Suomen sivuliikkeen uudelleenorganisoinnin tavoitteena on rakenteiden ja organisaation yksinkertaistaminen. Toteutettavat muutokset sisältävät muun muassa johtamis- ja tiimimallien uudistamista, esimiestehtävien vähentämistä sekä yksiköiden yhdistämistä nykyistä vahvemmiksi yksiköiksi.

Uudelleenjärjestelyjen taustalla ovat muutokset toimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä, ja suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa pankin kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

”Danske Bankilla on Suomessa vahva markkina-asema, hyvät tuotteet ja palvelut sekä osaava ja sitoutunut henkilöstö. Meidän täytyy pankkina kuitenkin jatkuvasti muuttua ja sopeutua toimintaympäristömme muutoksiin, ja siksi julkistimme tammikuussa suunnitelman Suomen toimintojemme uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteenamme on vähentää monimutkaisuutta ja tulla entistä ketterämmäksi, vapauttaen samalla enemmän aikaa asiakkaille. Vaikka tämä tarkoittaa että meillä on osassa toimintojamme vähemmän ihmisiä kuin ennen, se tarkoittaa myös että meillä on vahvempia yksiköitä siellä missä asiakkaittemme aktiivisuus on suurinta ja meillä on yhtenäinen tapa palvella ja neuvoa asiakkaitamme”, Danske Bankin Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki.

Toteutettavien muutosten myötä pankin Suomen toiminnoista päättyy työ 60 henkilöltä. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tukitoimintoihin. Asiakkaille neuvontaa tarjoavien asiantuntijoiden kokonaismäärä säilyy lähes ennallaan, ja useassa yksikössä asiantuntijoiden määrä vahvistuu. Neuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennysmääräksi arvioitiin enimmillään 117.

Danske Bankilla on Suomessa noin 2000 työntekijää.