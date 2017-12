Danske Bankin Suomen toimintojen yhdistyminen toteutunut

Danske Bank Oyj:n yhdistyminen emoyhtiöönsä Danske Bank A/S:ään on tänään rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin. Yhdistymisessä Danske Bank A/S on automaattisesti ottanut vastuulleen kaikki Danske Bank Oyj:n varat ja velat, ja Danske Bank Oyj:n toiminta on lakannut. Aiempi Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike on samalla muuttanut nimensä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeksi.

Näin ollen Danske Bankin pankkipalveluita tarjoaa Suomessa 31.12.2017 alkaen Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Toimintojen yhdistäminen on pääasiassa pankin sisäinen juridinen muutos, joka ei lähtökohtaisesti vaikuta pankkipalveluihin tai henkilökuntaan. Yhtiörakenteen muutoksen vuoksi osa pankin yritystiedoista kuitenkin muuttuu. Lisäksi Suomen pääkonttorimme on muuttanut uusiin toimitiloihin, minkä vuoksi myös pankin virallinen osoite muuttuu. Yritystietomme 31.12.2017 alkaen: Nimi: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Y-tunnus: 1078693-2 (Danske Bank Oyj:n nykyinen Y-tunnus lakkaa olemasta)

Osoite: Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK

Puhelinnumero (vaihde): 010 546 0000 (ei muutosta)

Swift-osoite/BIC-koodi: DABAFIHH (Danske Bank A/S, Helsingin sivuliikkeen nykyinen BIC-koodi DABAFIHX lakkaa toimimasta siirtymäajan jälkeen.)

LEI-koodi (Legal enterprise identifier code): MAES062Z21O4RZ2U7M96 (Danske Bank Oyj:n nykyinen LEI-koodi lakkaa olemasta) Seuraavat asiat eivät muutu: pankkitilien numerot

sähköiset palvelut

verkkopankkitunnukset ja tunnistautumisprosessi

puhelinnumerot

asiakkaiden yhteyshenkilöt Danske Bank tiedotti 2.2.2017 tutkivansa mahdollisuuksia yhdistää toimintonsa Suomessa – Danske Bank Oyj ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori – yhdeksi sivuliikkeeksi. Yhdistymisen myötä Danske Bank A/S -konsernilla on yhtenäinen, selkeä yritysrakenne kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. Pankkitoiminnallamme on Suomessa 130-vuotiset juuret, ja tavoitteemme on olla jatkossakin asiakkaidemme luotetuin taloudellinen kumppani. Yksinkertaisempi organisaatio tukee tätä tavoitetta, sillä mitä selkeämpi ja tehokkaampi organisaatiomme on, sitä helpompaa meidän on kehittää palveluitamme asiakkaidemme hyödyksi. Lisätietoa yhdistymisestä löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta danskebank.fi/sivuliike

Danske Bank Suomi Lisätietoja: Anu Ilvonen, johtaja, viestintä ja markkinointi, Danske Bank Suomi, puh. 050 3760438

