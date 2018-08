Danske Bankin Suomen uusi liiketoimintajohto nimitetty – Riikka Laine-Tolonen vähittäispankin johtoon

Danske Bankin Suomen uusi, konsernin 2.5. voimaan tullutta uutta organisaatiorakennetta vastaava liiketoimintajohto on nimitetty.

Danske Bankin Suomen liiketoimintaorganisaatio koostuu Banking Finland, Varallisuudenhoito sekä Corporates & Institutions -liiketoimintayksiköistä.

Banking Finland -liiketoimintayksikköä johtaa Danske Bankin Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki. Banking Finland -liiketoiminnassa on tehty seuraavat nimitykset:

Vähittäispankin eli henkilö- ja pienyritysasiakkaita palvelevan yksikön johtoon on nimitetty Riikka Laine-Tolonen , joka aloittaa tehtävässä 1.2.2019. Riikka Laine-Tolonen siirtyy Danske Bankiin Nordeasta, jossa hän on on viimeksi johtanut pohjoismaista säästämisen ja sijoittamisen yksikköä ja sitä ennen toiminut Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtajana.

, joka aloittaa tehtävässä 1.2.2019. Riikka Laine-Tolonen siirtyy Danske Bankiin Nordeasta, jossa hän on on viimeksi johtanut pohjoismaista säästämisen ja sijoittamisen yksikköä ja sitä ennen toiminut Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtajana. Yrityspankin eli keskisuuria yrityksiä palvelevan yksikön johtajaksi on nimitetty Matti Vainionpää , joka on aiemmin toiminut Danske Bank Suomen suuria yritysasiakkaita palvelevan yksikön johtajana.

, joka on aiemmin toiminut Danske Bank Suomen suuria yritysasiakkaita palvelevan yksikön johtajana. Suuria yrityksiä palvelevan yksikön johtajaksi on nimitetty Kim Forsström , joka toimii myös Corporates & Institutions -liiketoiminnan johtajana.

, joka toimii myös Corporates & Institutions -liiketoiminnan johtajana. Uusi kaupallistamisyksikkö yhdistää pankin markkinoinnin, digitaalisen myynnin, asiakasdatan ja hinnoittelun sekä kumppanuudet. Yksikön johtoon on nimitetty Ulla Koret , joka on aiemmin toiminut Danske Bankin Suomen markkinointijohtajana.

, joka on aiemmin toiminut Danske Bankin Suomen markkinointijohtajana. Asiakaspalvelusta vastaavan yksikön johtajaksi on nimitetty Johanna Kronholm, joka on aiemmin toiminut Danske Bankin Suomen Virtual Reach & Sales -yksikön johtajana.

Danske Bankin Suomen Varallisuudenhoito-liiketoiminnan johtajana jatkaa Kimmo Laaksonen.

Suomen Corporates & Institutions -liiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Kim Forsström, joka on aiemmin toiminut Suomen Debt Capital Markets -yksikön johtajana.

Danske Bankin Suomen maajohtaja Leena Vainiomäen mukaan nyt nimitetty johto heijastaa Danske Bankin uutta strategiaa.

”Danske Bankilla on erittäin vahva jalansija digitaalisessa maailmassa. Digitaalisen ja inhimillisen palvelun yhdistäminen on meille pankkina suuri mahdollisuus, joka ratkaisee asiakaskokemuksen onnistumisen. Haluamme pankkina tulla entistäkin lähemmäs asiakkaitamme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Nyt vahvistamme ja selkeytämme maaorganisaatiotamme edelleen, jotta voimme vastata asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja varmistaa, että he voivat aina kokea asioivansa yhden yhtenäisen pankin kanssa”, Vainiomäki sanoo.