Datarihmasto ja veistoksellinen illuusio – Aalto-yliopiston julkisen taiteen kilpailun voittajat juhlistavat insinööritiedettä

Aalto-ylipisto julkisti tammikuussa 2022 kaksi julkisen taiteen kilpailua, joilla etsittiin poikkeuksellisia ja toteuttamiskelpoisia teosehdotuksia rakenteilla olevan Aalto-yliopisto Works -korttelin tiloihin. Ensimmäistä kertaa järjestetty kaikille taiteilijoille avoimella taidekilpailulla haettiin teosehdotuksia Aalto Works -korttelin K2-rakennuksen (Puumiehenkuja 3) julkisivuun. Kutsukilpailuun osallistuvilta taiteilijoilta toivottiin ehdotuksia pysyvistä taideteoksista sijoitettavaksi neljään tilaan K3-rakennukseen (Puumiehenkuja 5).

“Julkisella taiteella on tärkeä rooli Aalto-yliopiston taiteellisen toiminnan monipuolisessa paletissa. Voittajien valinta oli tällä kertaa vaikeaa, koska ehdokkaiden taso oli niin korkea. Uskomme, että valitut teokset kiinnostavat Otaniemessä työskenteleviä ja vierailijoita hyvin pitkään”, sanoo taidekilpailujen tuomaristojen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Ossi Naukkarinen.

Kaikille avoimen taidekilpailun voittajaehdotukseksi nousi Teija ja Pekka Isorättyän kineettinen valoveistosehdotus Love Gear, jonka liikkuvat rattaat luovat K2-rakennuksen julkisivuun illuusion jatkumosta. Tuomaristoa ilahdutti erityisesti teoksen materiaalien yhdisteleminen sekä sen tapa keskustella insinööritieteen historiasta. Avoimen kilpailun toisen sijan sai taidekollektiivi SWartin* Ratio-teos ja kolmannen sijan Antti Ahlavan Graffiti-teos. Kilpailuun tuli 12 teosehdotusta.

Kutsukilpailun voitti Pasi Rauhalan dataa visualisoiva ja eri puolilla rakennusta kulkeva valoteos Mycelium of the Future. Tuomariston mukaan teos ottaa tilan hienosti huomioon ja sen sisältö on sujuvasti yhteistyössä yhteisön kanssa. Kilpailuun tuli neljä teosehdotusta.

Korttelin taidekokoelma kehittyy ajan myötä

Molemmat kilpailut olivat korkeatasoisia ja niiden kautta löydettiin juuri ne elementit, joita kilpailuilla haettiin. Teosten asennusten aikataulu tarkentuu lähempänä rakennustöiden valmistumista. Korttelin muihin rakennuksiin suunnitellaan taiteen suoraostoja, joiden kuratoinnista vastaavat professori Helena Sederholm ja erityisasiantuntija Outi Turpeinen.

Otaniemessä sijaitseva Konemiehen kortteli muuntuu Aalto Works -kortteliksi korjaus- ja täydennysrakentamista yhdistävän hankkeen myötä vuoteen 2025 mennessä. Valmistuttuaan kortteli tarjoaa kodin muun muassa Insinööritieteiden korkeakoulun laitoksille, Sähkötekniikan korkeakoulun sähkökonesalille, Aalto Design Factorylle, Startup Saunalle, Aalto Ventures Programille sekä Aalto-yliopiston yhteistyökumppaneille.

Teemana kunnianosoitus insinööritieteelle

Aalto Works -korttelin taiteen teema Engineering Materials kunnioittaa Otaniemen alueen roolia insinöörikoulutuksen kotipaikkana. Teema leikittelee sanoituksellaan, sillä englanninkielinen sana engineering on myös verbi. Kortteli yhdistää eri tieteenaloja sekä toimijoita, esimerkiksi koneinsinöörejä ja tuoreita startup-yrityksiä.

Engineering Materials -kokoelman tavoitteena on luoda sekä kriittisiä kysymyksiä että inspiroivaa estetiikkaa työ- ja opiskeluympäristöön. Teosten tehtävänä on sekä haastaa ajatteluamme että täydentää fyysistä ympäristöä tuomalla esiin yhteisöllisyyden tunteen. Taideteema rakentaa odotuksia tulevaisuuden insinööritieteelle.

*) Taidekollektiivi SWartiin kuuluvat ja ehdotuksen laativat:

Suvi Saastamoinen, maisema-arkkitehti, TaM

Santeri Nuotio, arkkitehti

Sini Mäkinen, teollinen muotoilija

Anssi Mäkinen, valaistussuunnittelija, TaM