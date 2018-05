Datatieteen tutkijat ja uudet menetelmät esillä Helsingin Tiedekulmassa tiistaina 29.5. kello 9-15

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto etsivät datatieteen menetelmille uusia käyttötapoja yhteisessä HiData-tutkimuskeskuksessa, Helsinki Centre for Data Science, joka esittäytyy Tiedekulmassa tiistaina 29.5., Yliopistonkatu 4. Tilaisuus on avoin ja antaa yleiskäsityksen datatieteen menetelmistä ja mahdollisuuksista eri tieteenaloilla. Tarkoitus on myös ideoida uusia tutkimusalueita ja sovelluksia.

Helsinki Centre for Data Science eli HiData työstää ratkaisuja yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin yhdistämällä tietojenkäsittelytiedettä, matematiikkaa, tilastotiedettä ja koneoppimista muiden tieteenalojen tarpeisiin.

– Monitieteinen tekeminen on HiDatan ydintä. Tavoitteenamme on kehittää työkalupakkia, jossa sovellamme monitieteisessä ympäristössä ongelmanratkaisuun datatieteen ja tekoälyn välineitä. Sitten yritämme päästä soveltamaan tuloksia nopeasti käytäntöön, sanoo tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja, professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.

MegaSense tavoittelee reaaliaikaista ja tarkkaa ilmanlaadun seurantaa

Ensimmäisiä esimerkkejä HiDatan projekteista on Helsingin yliopiston ja Nokia Bell Labsin yhteinen tutkimusohjelma MegaSense. Se yhdistää ilmakehätieteitä, tietojenkäsittelytiedettä ja geotieteitä. Tuloksena syntyy reaaliaikainen ja tarkka ilmanlaadun seurantajärjestelmä.

– Haluamme, että MegaSensen kaltaisesta yhteistyöstä tulee vakiintunut tapa toimia. Yksi Tiedekulma-päivän tavoitteista onkin löytää uusia aihioita, joista löytyisi uusia synergioita eri tieteenalojen välille, Sasu Tarkoma sanoo.

Myös syöpätutkimuksessa, historiantutkimuksessa ja bio- ja ympäristötieteissä on jo saatu hyviä kokemuksia isojen datamassojen analysoinnista ja hyödyntämisestä. Näistä esimerkkinä digitaalinen uutissilmä.

Tervetuloa mukaan!

Päivän ohjelma

HiDATA kick off event on Tuesday 29th of May, 9:00–15:00, at Tiedekulma – Think Corner, Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Part one 9.00–12.00

9.00–9.15 Opening Words

Kaarle Hämeri, Chancellor, University of Helsinki

9.15–9.45 HiDATA

Sasu Tarkoma, Director of HiDATA, University of Helsinki

9.45–10.00 Strategic collaboration between Aalto and UH

Ella Bingham, Head of Research Strategic Support, Aalto University

10.00–10.40 Supporting data sciences in Finland – CSC views for the future

Kimmo Koski, CEO of CSC

10.40–11.20 Data Science vs. AI: Are they the same thing

Aapo Hyvärinen, UCL, University of Helsinki

11.20–12.00 Machine learning in a complicated world

James Kwok,Hong Kong University of Science and Technology

Part two 13.00–15.00

13.00–13.15 Overview for Afternoon Programme

Indrė Žliobaitė, Assistant Professor, University of Helsinki

13.15–15.00 Themes discussing trends and challenges:

Data science for society



Place: Stage (main floor, Tiedekulma) Chair: Michael Mathioudakis, Assistant Professor, University of Helsinki (UH) Panelists: Pan Hui - UH, Mikko Kivelä - Aalto, Beata Mäihäniemi - UH, Johanna Sumiala - UH, Otto Toivanen - Aalto and Tuuli Toivonen - UH

Data science for biosciences

Place: Basement (one floor down K1, Tiedekulma) Chair: Jaakko Hollmen, Teaching Researcher, Aalto University Panelists: Lauri Aaltonen - UH, Keijo Heljanko - Aalto, Antti Honkela - UH, Markus Leskinen - Children's Hospital, Helsinki and Jacqueline Moustakas – UH

Data science for industry

Place: Think Lounge (one floor up, Tiedekulma) Chair: Matti Aksela, Vice President, Artificial Intelligence, F-Secure Panelists: Markus Ojala - Smartly.io, Ari Rantanen - Tieto, Jukka Remes - IBM, Jukka-Pekka Salmenkaita - Elisa and Peter Sarlin - Silo.ai

Data science for education

Place: Fönster (main floor, next to the shop, Tiedekulma) Chair: Minna Huotilainen, Professor of Educational Sciences, UH Panelists: Petri Ihantola - UH, Ari Korhonen - Aalto, Marianna Vivitsou - UH and Sari Ylinen – UH

Lisätiedot:

Tutkimuskeskuksen verkkosivut:https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-data-science

Keskuksen johtaja Sasu Tarkoma, 040 506 2163, sasu.tarkoma@helsinki.fi

Viestinnän asiantuntija Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi