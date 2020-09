Dealroom kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun startupit ja sijoittajat

Helsingin kaupunki on liittynyt kansainväliseen startup-ekosysteemipalveluun. Dealroom-palvelun tavoitteena on tuoda uudella tavalla yhteen muun muassa pääkaupunkiseudun startupit, sijoittajat, hautomot ja kiihdyttämöt, korkeakoulut ja yliopistot sekä sijoituskierrokset. Palvelun tuottaa hollantilainen startup-yritys Dealroom.co yhteistyössä NewCo Helsingin kanssa.

Dealroomin jatkuvasti päivittyvä tietokanta tarjoaa kattavan näkymän pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiin. Palvelussa on tällä hetkellä listattuna yli 2000 startup-yritystä ja muuta toimijaa. Uusimpia palvelussa listattuja rahoituskierroksia ovat tehneet muun muassa Solar Foods, Choicely, Supermetrics, Quuppa, Varjo, HMD Global, Swappie ja Wolt.

Datalla on voimaa ja Dealroom-näkyvyys voi auttaa startup-yrityksiä ja muita toimijoita monella tavalla luomaan kasvun edellytyksiä. Yritykset, joiden tietoja ei löydy Dealroomista ennestään, voivat halutessaan itse liittyä palveluun, joka on maksuton ja kaikkien vapaasti käytettävissä.

”Avasimme palvelun kesällä ja se kehittyy yhdessä ekosysteemin kanssa. Avoin, ajantasainen ja riittävän kattava tieto elinvoimaisesta startup-ekosysteemistämme auttaa sekä paikallisia että kansainvälisiä tahoja löytämään mahdollisuuksia Helsingin seudulla”, iloitsee NewCo Helsingin yksikön päällikkö Tommo Koivusalo.

Helsingin Dealroom-palvelu yhdistää lähes 20 startup-ekosysteemin tiedot ympäri Eurooppaa. Jatkossa tämä helpottaa yhteistyötä ja vertailua eri ekosysteemien kesken. Lisäksi palvelu kokoaa yhteen myös eurooppalaisen startup-kentän uutisia.

Helsinki haluaa helpottaa kaikin tavoin koronaepidemian startup-ekosysteemille aiheuttamaa iskua

Startup-ekosysteemillä on Helsingille suuri merkitys, ja etenkin koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten menetysten jälkeen on tärkeää, että kaupunki tekee kaiken voitavansa startupien hyväksi. Dealroom-verkostoon liittyminen on osa kaupungin ja NewCo Helsingin pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemin elvytystä. Toinen tärkeä osa on Helsingin avaus perustaa uusi NewCo Accelerator hautomo- ja kiihdytyspalvelu startup-yrityksille.

NewCo Acceleratorin pääkohderyhmänä on startup-yritykset, jotka etsivät ulkoista rahoitusta, mutta eivät koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuoksi löydä sopivaa palveluntarjoajaa. Ohjelman kautta voidaan tarjota muun muassa neuvontaa merkittävälle joukolle alkuvaiheen startup-yrityksiä, joilla ei vielä ole kasvuvalmiutta. Palvelussa tuetaan Helsingissä sijaitsevia tiimejä sekä mahdollistetaan myös ulkomaisten tiimien sijoittumista Helsinkiin. Lue lisää aiheesta tästä uutisesta.

Tutustu Helsingin Dealroom-tietokantaan tästä linkistä: https://newcohelsinki.fi/fi/palvelut/dealroom/