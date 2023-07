DecoCut lanseeraa Suomen ensimmäisen 3D-suunnittelutyökalun laserleikattujen esineiden suunnitteluun

- Olemme jo pitkään kehittäneet työkalua, jolla jokainen ammattilainen tai DIY-henkinen kuluttaja voi suunnitella mitä vaan puusta veistettävää ilman aikaavieviä välivaiheita. Valikoimamme valmiista tuotteista on laaja, mutta suuri osa myymistämme leikkuutuotteista valmistetaan räätälöidysti asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Nyt asiakkaiden on mahdollista suunnitella haluttu uniikki luomus myös itse, iloitsee DecoCutin perustaja Sarlotta Jokilahti.

DecoCutin 3D-suunnittelutyökalun kehittämistä jatketaan syksyllä. Myöhemmin siitä julkaistaan versiot myös muille kielille.

- Reaaliaikainen 3D-työkalu suunnitteluun verkkokaupan yhteydessä on ainutlaatuinen konsepti myös kansainvälisesti, Sarlotta Jokilahti toteaa.

DecoCut perustettiin vuonna 2018 rakkaudesta puisiin esineisiin ja käsillä tekemiseen. Yritys on siitä lähtien tehnyt yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen laserleikaten puisia koristeita ja lahjoja toiveiden mukaan, laadusta tinkimättä. Laserleikatut esineet valmistuvat käsityönä Jyväskylässä korkealaatuisesta koristekoivuvanerista, joka on peräisin kestävän kehityksen periaatteella kasvaneista suomalaisista metsistä. Tuotteille on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Kutkuttavin fiiliksin odotamme, kuinka meidän kotimainen innovaatio otetaan vastaan. Toivomme kovasti, että moni inspiroituu luomaan ja leikittelemään suunnitelmilla ja ideoilla, kertoo Sarlotta Jokilahti.





DecoCut 3D-suunnittelutyökalu: https://decocut.fi/designer

Pressikuvat ja -videot: https://drive.google.com/drive/folders/1La6QyxmAc2dvP4HhL-y7pzMWiB3TV66-?usp=sharing

Video 3D-suunnittelutyökalusta:

https://youtu.be/4qeqbJWeuU4

https://www.instagram.com/decocut_com/