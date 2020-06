Deftones ja Symphony X lisätty Tuska 2021 -esiintyjäkaartiin

Kesän 2020 -ohjelmiston isoista vasaroista nyt myös amerikkalaiset Deftones ja Symphony X on lisätty Tuska 2021 -bändikattaukseen.

Kalifornian Sacramentossa 90-luvulla perustettu vaihtoehtometallin uranuurtaja Deftones on kulkenut koko uransa ajan kahta polkua. Toisaalta bändi tuulettaa nyrkit ilmassa särovallin päällä huutaen, toisaalta haahuillaan psykedelian ja shoegazen sfääreissä batiikkivärjätty paita lepattaen.

Deftones on mittavan ja kaikilla mittareilla erittäin menestyksekkään uransa aikana julkaissut kahdeksabn albumia, joita on myyty miljoonia kappaleita. Tuskan lisäksi Deftones nähdään myös Seinäjoen Provinssissa.

Niin ikään yhdysvaltalainen Symphony X lukeutuu progressiiviisen metallin suurnimiin. Vuonna 1994 perustetun bändin suurimpiin menestyksiin kuuluvat legendaariset "Paradise Lost" ja ”Iconoclast”-albumit.



Tähän mennessä vahvistuneet Tuska 2021 -esiintyjät:

Korn, Deftones, Devin Townsend, Bodom After Midnight, Insomnium, Mokoma, Beast In Black, Symphony X, Eluveitie, Jinjer, Lost Society, Belzebubs, High On Fire, Perturbator, Oranssi Pazuzu, Vltimas, Gaahls Wyrd.



Artistien esiintymispäivät julkaistaan pian.



Kolmen päivän liput ovat nyt myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.



Kolmen päivän liput alk. 159,00 €.



Muistathan, että vuoden 2020 Tuska-festivaalille ostetut liput kelpaavat sellaisenaan vuoden 2021 Tuskaan tai ne voi halutessaan palauttaa ostopaikkaan 31.8.2020 mennessä ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta.



Tuskan ikäraja on 18 vuotta.



TUSKA 2.–4.7.2021

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival