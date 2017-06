Dekkarifestivaalin lipunmyynti on alkanut

Jarl Hellemann -palkinto Elena Ferranten teokselle Loistava ystäväni ja sen kääntäjälle Helinä Kankaalle 12.5.2017 19:00 | Tiedote

Jarl Hellemann -palkinnon raati on valinnut Vuoden 2016 parhaaksi käännöskirjaksi Elena Ferranten romaanin Loistava ystäväni. Suomentaja Helinä Kankaalle myönnettävän palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja sen jakaa Suomen Kirjasäätiö. Kirjan on kustantanut WSOY. Palkinto jaetaan Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalilla perjantaina 12.5. klo 18.45 Savoy-teatterissa. Jarl Hellemann -palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa.