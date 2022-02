Dekkarivuosi starttaa ruotsalaisilla bestsellereillä

Camilla Grebe ja Åsa Träff: Levoton mieli

Psykologi Siri Bergman menetti miehensä vuosi sitten sukellusonnettomuudessa. Sen jälkeen kaunis merenrantatalo on tuntunut painostavan hiljaiselta ja pimeänpelkoa on lievittänyt ainoastaan viini. Sirin aiemmin vankkumaton usko omaan ammattitaitoon alkaa rakoilla, kun yksi hänen potilaistaan tappaa itsensä. Jokin tapauksessa ei kuitenkaan käy järkeen, ja lopulta poliisikin uskoo, että kyse on kylmäverisestä murhasta.

Levoton mieli sukeltaa ihmismielen syvimpiin pelkoihin ja synkimpiin salaisuuksiin. Intensiivinen jännitysromaani harhauttaa lukijan kerta toisensa jälkeen.

Suomentanut Markus Myllyoja



Anna Jansson: Varjo kannoillasi

Rikoskomisario Kristoffer Barkin johtamalla kylmien tapausten tutkintatiimillä on ratkaistavanaan yli kymmenen vuotta sitten Örebrota kuohuttanut opettajan murha. Nainen löytyi kolme vuotta katoamisensa jälkeen tynnyristä järven pohjasta, mutta syyllistä ei koskaan saatu kiinni. Bark toteaa nopeasti, että alkuperäinen rikostutkinta tehtiin hutiloiden. Samaan aikaan yksi hänen poliisikollegoistaan joutuu samanlaisen häirinnän kohteeksi kuin murhattu opettaja ennen katoamistaan. Etsiikö murhaaja nyt uutta uhria?

Varjo kannoillasi on toinen Kristoffer Barkista kertova dekkari. Sarjan romaaneja on myyty Ruotsissa yli 250 000 kappaletta. Sarjan ensimmäinen osa, viime vuonna suomeksi julkaistu Katoavat jäljet -dekkari, myi Suomessakin yli 30 000 kappaletta.

Suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom