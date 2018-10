Demarimepit: Suomen lopetettava asevienti Saudi-Arabiaan

Europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri ja Liisa Jaakonsaari vaativat Suomea lopettamaan aseiden viennin Saudi-Arabiaan.

– Aseiden ja sotilastarvikkeiden vienti raakaa sotaa Jemenissä käyvään maahan on lopetettava välittömästi, demarimepit painottavat.

– EU:n jäsenmaiden tulisi ryhdistäytyä ja sopia yhteisistä sitovista sotateknologian vientiä koskevista säädöksistä. Jäsenmailla on vientiä koskeva yhteinen kanta, mutta käytännössä jäsenmaat vievät aseita kriisialueille jatkuvasti. Suomen tulisi olla aloitteellinen vientirajoitteiden vahvistamisessa.

Saudi-Arabia ja sen toimet ovat nousseet keskiöön sen jälkeen, kun Saudi-Arabian Istanbulin suurlähetystössä kadonneen ja kuolleen toimittaja Jamal Khashoggin tapauksesta on saatu uutta tietoa. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on todennut, ettei Saksan pidä viedä aseita Saudi-Arabiaan ennen murhan selvittämistä. Asia on esillä tällä viikolla myös Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Tiistain täysistunnossa keskustellaan, miten Euroopan parlamentti ottaa kantaa tapaukseen.

Toimittajan kuoleman muistuttaa myös Saudi-Arabian osuudesta Jemenin sodassa. Maa johtaa liittoumaa, joka pommittaa myös siviilikohteita Jemenissä. Jemenin tilannetta on kuvattu humanitaariseksi katastrofiksi.

Suomi on viime vuosina jopa lisännyt sotilastarvikevientiä Saudi-Arabiaan ja esimerkiksi niin ikään Jemenin konfliktissa osallisena olevaan Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Saudi-Arabiaan Suomi on toimittanut esimerkiksi Patrian AMV-panssariajoneuvoja. Vientiluvat Suomessa myöntää puolustusministeriö. Ministeri Jussi Niinistö on korostanut, miten lupia on myönnetty ainoastaan miehistönkuljetusvaunuille, ei aseille.

– Esimerkiksi syyskuussa uutistoimiston julkaistussa videossa kuitenkin paljastui, miten patrian valmistamaan ajoneuvoon on liitetty tykkitorni ja miten sitä käytettiin Jemenissä, mepit korostavat.

– Kun sotilastarvikkeet on myyty ja luovutettu kaupan toiselle osapuolelle, esimerkiksi Saudi-Arabiaan, Suomella ei ole mahdollisuuksia valvoa missä, milloin ja miten myytyjä tarvikkeita käytetään. Tämän vuoksi jäljelle jää vain yksi ratkaisu: Kaikkien sotilastarvikkeiden vienti maahan on lopetettava.