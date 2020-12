Demarinaiset peräänkuuluttaa faktatietoa koronarokotekeskusteluun

Marinin hallitus julkaisi joulukuun alussa Suomen rokotestrategian koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rokotestrategian toimeenpano alkaa, kun myyntiluvallinen ja Euroopan unionin standardit täyttävä rokote on saatavilla. Strategian mukaisesti rokotetta tullaan tarjoamaan jokaiselle halukkaalle ja rokotuksen saavat ensiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, ikäihmiset sekä riskiryhmiin kuuluvat henkilöt.

Samaan aikaan on noussut esille huoli koronarokotteen turvallisuudesta ja rokotevastaisuutta. Koronarokotteesta liikkuu perätöntä tietoa, joka ei perustu faktaperäiseen tutkimukseen. Huhupuheet ja salaliittoteoriat rokotteen ympärillä ovat kasvaneet syksyn aikana huomattavasti.

Pandemian varautumissuunnitelman mukaan Suomen väestö suojataan rokottamalla, kun tehokas ja turvallinen rokote on saatavilla. Suomen rokotestrategian mukaan rokotustoiminta tulee suunnitella siten, että rokotustiedot siirtyvät ajantasaisesti THL:n valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, jonka avulla seurataan rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta. Turvallisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa.

“Koronan tuoma muutos meidän jokaisen normaalissa arjessa on lisännyt turvattomuuden tunnetta. Tämä tunne on luonut sijaa myös muille peloille, esimerkiksi rokotteita kohtaan. Nyt on syytä pysyä rauhallisena ja kuunnella asiantuntijoita. Vastuullista on suojata itseä ja muita koronan kaltaiselta kavalalta taudilta”, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen korostaa.

Tällä hetkellä viranomaiset tekevät kaikkensa ihmisten terveyden suojelemiseksi. Myös jokaisella meillä on velvollisuus turvata ja suojella toisiamme, koronapandemian taltuttamiseen tarvitaan meistä jokaista. Onkin tärkeää, että perätöntä tietoa ei levitetä ja kaikki tieto koronarokotteesta perustuu faktoihin ja viranomaisten ohjeistuksiin.