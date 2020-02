Demarinaiset: : Tasa-arvo etenee hallituksen tärkeiden uudistusten myötä

Demarinaiset: Palkkatasa-arvon eteneminen vaatii määrätietoisia ja konkreettisia toimenpiteitä 4.11.2019 11:00:00 EET | Tiedote

Jos sukupuolten välinen palkkaero suhteutetaan vuodessa tehtäviin työpäiviin, on tänään ensimmäinen päivä vuodesta 2019 jolloin naiset eivät saa työstään palkkaa. Naisen euro on Suomessa noin 84 senttiä ja sukupuolten välinen palkkaero on pysynyt 16 % viimeisten vuosien ajan. Ero on sitäkin suurempi maahanmuuttajataustaisilla -ja vammaisilla naisilla, joiden euro on keskimäärin 65 senttiä. Syitä naisten matalampaan palkkatasoon on monia ja tämän vuoksi palkkatasa-arvoa on edistettävä erityisesti intersektionaalisesta näkökulmasta, eli risteävät erot huomioon ottaen. Ilman määrätietoisia ja kunnianhimoisia toimenpiteitä, muutos ei tapahdu tarpeeksi nopealla tahdilla.