Demarinaiset: Tuemme pääministeri Marinin turvallisuuspoliittista kantaa Suomen Nato-jäsenyydestä

Demarinaiset: Sotaa pakenevia on suojeltava järjestäytyneeltä rikollisuudelta 2.4.2022 14:23:05 EEST | Tiedote

Ukrainan sota on aiheuttanut suurimman Euroopan sisäisen pakolaisliikkeen sitten toisen maailmansodan. Noin 3,8 miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotimaansa ja pakenemaan muualle Eurooppaan. Euroopan Unioni on tehnyt näkyviä toimia pakolaisten auttamiseksi ja helpotuksia on tehty esimerkiksi oleskeluluvan saamiseen. On ensi arvoisen tärkeää, että EU-maat tukevat Ukrainan kansaa ja heitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan maasta.