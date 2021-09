Demarinaiset: Tyttöjen hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota

“Kouluterveyskyselyn tulokset ovat todella huolestuttavia ja tilanne on otettava vakavasti. On selvää, että korona-ajalla on ollut huomattavia vaikutuksia nuoriin. Nyt meidän on otettava vastuu siitä, että nuorten hyvinvointi paranee. Etenkin tyttöjen kohdalta luvut ovat erityisen hälyttäviä”, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunteen lisäksi vastauksista nousi esiin tyttöjen kohtaaman seksuaalisen häirinnän huolestuttavasti kasvanut osuus. Lukioikäisistä tytöistä noin puolet on kokenut eri muotoista seksuaalista häirintää. Häirintää kokeneiden tyttöjen osuus on noussut 20 prosenttia vuodesta 2019.

“Tätä ei yksinkertaisesti voida hyväksyä. Jokainen tyttö ja nuori nainen ansaitsee turvallisen lapsuuden ja nuoruuden. Tarvitsemme konkreettisia panostuksia, jotta yksikään nuori ei kokisi olevansa avun ulkopuolella. Meidän on myös oltava vahvempia toimiessamme seksuaalista väkivaltaa vastaan. #MeToo-kampanja on opettanut meille, että seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat aivan liian usein läsnä nuorten elämässä myös verkossa. On tärkeää, että ongelmat tehdään näkyväksi, vain silloin siihen voidaan puuttua.

Kysely paljastaa myös stereotyyppisten sukupuoliroolien negatiiviset vaikutukset nuorten oloon. Näistä haitallisista malleista on päästävä eroon kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ja korostamalla sukupuolisensitiivistä ja -tietoista kasvatusta. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuusinvestointi ja tästä meidän aikuisten on kannettava vastuu.” Tuppurainen päättää.

Toimenpiteitä tyttöjen hyvinvoinnin parantamiseksi: