Demarinuoret: Afganistanin siviilien auttamista on kiirehdittävä

Islamistinen ääriliike Taleban on vallannut eilen Afganistanin pääkaupungin Kabulin. Ääriliike pitää vallassaan nyt koko maata, joka on ajautunut lyhyessä ajassa täyteen kaaokseen. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto vaatii kansainväliseltä yhteisöltä välitöntä reagointia hädässä olevien ihmisten auttamiseksi.

Tilanne Afganistanissa särkee sydämen. Kyse on lukemattomista ihmisistä, perheistä ja heidän oikeudestaan elää. Euroopan unionin ja jokaisen sen jäsenvaltion on kannettava vastuunsa ja osoitettava solidaarisuutta auttamalla hädänalaisimpia. EU:n on ennen kaikkea löydettävä nyt yhteisiä ratkaisuja siihen, miten kriisistä kärsivien siviilien tilannetta voitaisiin helpottaa ja samalla myös suureen pakolaismäärään on valmistauduttava pikaisesti. On aivan selvää, että edellisen pakolaiskriisin virheitä ei ole varaa toistaa, Perholehto painottaa.

EU:n on luotava yhteiset pelisäännöt tasaisemmasta vastuunjaosta ja kiintiöpakolaisten määrää on nostettava. Pidemmällä aikavälillä turvapaikkajärjestelmää on kehitettävä siten, että turvapaikkaprosessi voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käynnistää jo lähtömaissa monitoimikeskuksissa, jotka toimivat UNHCR:n alaisina, Perholehto vaatii.