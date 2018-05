Demarinuoret: EK:n ehdotus lomien leikkaamisesta on vastuuton

Demarinuoret tyrmää Elinkeinoelämän keskusliiton ehdotuksen leikata ihmisten lomia. Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa ihmisten lomaoikeuksien heikentämistä entisestään. Ehdotus on vastuuton ja vaikeuttaisi entisestään monien työelämässä uupumusta kokevien työntekijöiden tilannetta entisestään. Ihmiset arvostavat tutkitusti paljon vapaa-aikaa ja epävarmassa työelämässä ihmisillä on oltava oikeus kunnollisiin lomiin.

“EK:n ehdotus on pöyristyttävä ja ihmisten todellisuudesta irtaantunut. Ihmiset arvostavat työntekoa, mutta on todella ymmärrettävää, että vapaa-aikaa arvostetaan myös paljon. Tämä suunta, jossa työntekijän pakotetaan olevan yhä enemmän työnantajan käytettävissä edustaa todella keskiaikaista ajattelutapaa. EK on ollut runnomassa työntekijöille isoja heikennyksiä, väläyttänyt lakkosanktioiden merkittävää kiristämistä ja Suomen Yrittäjät on halunnut luopua yleissitovista työehdoista. Työnantajille ei tunnu työntekijöiden ruoskimisessa riittävän mikään”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi jyrähtää.

Ihmisten kokeman epävarmuuden lisäämisen sijaan pitäisi pyrkiä helpottamaan työn ja perhe-elämän yhdistämistä ja parantamaan ihmisten tulevaisuudennäkymiä. Etenkin nuorten tulevaisuudenusko on Nuorisobarometrien mukaan heikentynyt. Tämä on looginen lopputulos sille Sipilän hallituksen politiikalle, jossa koulutukseen ja julkisiin palveluihin on tehty isoja leikkauksia ja työelämän laatua on heikennetty.

"Seuraavan hallituksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on uudistaa sosiaaliturvaa ja miettiä ratkaisuja siihen, että miten teknologian kehitykseen ja työn muutokseen vastataan. Monelle nykypäivän työntekijälle työn ja vapaa-ajan erottaminen on hyvin vaikeaa. Siksi olisi korkea aika puuttua siihen, että jokaiselle turvattaisiin tavalla tai toisella oikeus lomaan. Olisikin kyykyttämisen sijaan korkea aika uudistaa sosiaaliturva ja parantaa nuorten, pätkätyöntekijöiden ja yrittäjien lomaoikeuksia", Näkkäläjärvi päättää.