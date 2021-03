Demarinuoret ja Vasemmistonuoret: Nuorille on taattava reilu mahdollisuus kodin omistamiseen

Pikavippitoiminnan rajoituksista tehtävä pysyviä 15.10.2020 16:12:50 EEST | Tiedote

Koronaepidemian isku on ollut erityisen kova niille kotitalouksille, joita velkaantuminen on koskettanut jo aiemmin. Hallituksen aiempi päätös rajoittaa pikavippien korkokattoa ja kieltää niiden suoramarkkinointi oli ensiaskel kohti parempaa. Määräaikaisena toimena asetus jää silti laastariksi, joka ei korjaa syvää yhteiskunnallista ongelmaa. Pikavippibisnekseen liittyvää kiskontaa ja ihmisten hädän hyväksikäyttöä ei tule sallia normaalioloissakaan. Ihmisten kannalta on välttämätöntä, että määräaikainen asetus säädetään pysyväksi.