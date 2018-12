Demarinuoret julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa: Seuraavan hallituksen rakennettava päästöttömän hyvinvointivaltion perustat!

Euroopan Demarinuorten liittokokous Suomeen keväällä 2019 25.11.2018 12:36 | Tiedote

Euroopan Demarinuorten valtuusto päätti lauantaina kokouksessaan Itävallassa, että Euroopan Demarinuorten seuraava liittokokous järjestetään Helsingissä. 29.-30.3.2019 Suomeen saapuu yli 250 nuorta sosialidemokraattia lähes 40 eri maasta. Kokous on suurin Suomessa pidettävä kansainvälinen poliittisen nuorisojärjestön tapahtuma 2010-luvulla. “On suuri kunnia saada yli 250 eurooppalaista kollegaa Suomeen keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta juuri eurovaalien alla. Vuosi 2019 on todellinen Eurooppa-politiikan supervuosi, koska eurovaalien lisäksi järjestetään eduskuntavaalit, joissa päätetään Suomen Eurooppa-politiikan suunta ja heinäkuusta 2019 Suomi aloittaa EU-puheenjohtajamaana. Suomella ja SDP:lla on loistava tilaisuus ottaa johtajuus siitä, että Euroopasta tehdään ilmastonmuutoksen torjumisen suurvalta ja voimakas demokratian puolestapuhuja”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa. “Euroopan suurimpana puoluepoliittisena nuorisojärjestönä olemme aktiivinen osa Eur