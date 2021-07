Demarinuoret: Me emme unohda koskaan – kynttilämuistotilaisuus 22.7. Utøyan ja Oslon uhrien muistoksi

Jaa

Tiedote vapaa julkaistavaksi 22.7.2021. Tulevana torstaina 22.7. tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun 77 ihmistä kuoli Norjan terrori-iskuissa. Utøyan saarella surmansa sai heistä 69 ihmistä, jotka osallistuivat Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestön AUF:n kesäleirille.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto muistuttaa, että vaikka teoista on kulunut vuosikymmen, on poliittisen väkivallan ja vihapuheen kasvu edelleen ajankohtainen ja vakava ongelma.



- Heinäkuun 22. päivän tapahtumat eivät olleet yksittäinen teko vaan tietoista ja kohdennettua poliittista väkivaltaa. Ne olivat vihaa monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota vastaan. Poliittinen väkivalta ei synny tyhjiössä. Se syntyy, kun asenteita muokkaamalla luodaan sille hiljalleen kysyntää ja hyväksyntää. Siksi sanoilla ja niille asetetuilla rajoilla, kuten vihapuheen kriminalisoinnilla, on aina väliä. Puheesta on lopulta vain lyhyt matka tekoihin, toteaa Perholehto.

Oslon ja Utøyan uhreja muistetaan torstaina ympäri Eurooppaa. Demarinuoret järjestävät Helsingissä kynttilämuistotilaisuuden uhrien muistolle. Tilaisuus järjestetään Norjan suurlähetystön edustalla 22.7. klo 18:30 alkaen ja minuutin hiljainen hetki pidetään klo 18.45. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Osallistujat voivat tuoda paikalle kynttilän klo 18:30-19.30 välillä ja hiljentyä hetkeksi muistamaan uhreja. Muistotilaisuudessa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia koronaohjeistuksia.



Voit osallistua muistotilaisuuteen myös kotoa käsin sytyttämällä kynttilän ja ottamalla siitä kuvan sosiaalisen mediaan hashtageilla #Utoya #muistammeaina #eitilaavihalle. Halutessasi voit myös paikkamerkitä itsesi Norjan suurlähetystölle.



- Ei ole lainkaan samantekevää, miten suhtaudumme rasistisiin lausuntoihin, maalittamiseen tai vihapuheeseen. Ne eivät ole sananvapautta ja yhteiskunnan tulisi olla rehellinen siitä, millaiselle puheelle annamme tilaa sosiaalisessa mediassa, eduskunnassa tai kaduilla, Perholehto jatkaa.

Vuoden 2011 tapahtumista huolimatta Utøya on tänä päivänä kaunis ja tunnelmallinen paikka. Se, että perinteitä on jatkettu, ja kunnostettu saari on edelleen Norjan sosialidemokraattisten nuorten käytössä, osoittaa, että avoimen yhteiskunnan arvoja ei voi tuhota väkivallalla. Samalla se osoittaa, ettei pelolle ja vihalle saa antaa valtaa.



- Norjan Demarinuorten tai sosialidemokraattien vastuulla ei ole yksin vastata julkisuudessa käytävästä keskustelusta oikeistolaisten ääriliikkeiden väkivallasta. Se on koko yhteiskunnan tehtävä. Toivomme jokaisen pysähtyvän aiheen ääreen tänään ja pohtivan, miten voi itse vaikuttaa sellaisen tulevaisuuden rakentumiseen, jossa viha ei valtaa lisää tilaa, päättää Perholehto.