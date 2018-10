Demarinuoret: Perintövero on Suomen parhaita veroja ja sitä tarvitaan jatkossakin!

Demarinuoret tavoittelee 5 nuorta kansanedustajaa ja yhtä nuorta MEPiä vuoden 2019 vaaleissa 10.6.2018 14:56 | Tiedote

Demarinuorten liittokokous on asettanut tavoitteita liittokokouskaudelle 2018-2020. Demarinuorten tavoitteena on saada SDP:n eduskuntaryhmään viisi alle 32-vuotiasta kansanedustajaa ja europarlamenttiin yksi alle 32-vuotias MEP. Mahdollisissa maakuntavaaleissa tavoitteena on, että SDP:n ehdokkaista vähintään kymmenen prosenttia on alle 32-vuotiaita ja nuorten ehdokkaiden keräämän äänimäärän on oltava vähintään kymmenen prosenttia kaikkien SDP:n ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.