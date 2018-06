Demarinuoret: Pinja Perholehto ja Wille Jäntti Demarinuorten uusiksi varapuheenjohtajiksi

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVII:n liittokokous on valinnut liiton uusiksi varapuheenjohtajiksi Pinja Perholehdon ja Wille Jäntin. Perholehto valittiin Demarinuorten 1. varapuheenjohtajaksi 81,5 äänellä ja Jäntti järjestön 2. varapuheenjohtajaksi 58 äänellä. Sara Holappa sai vaalissa 40 ääntä ja Eetu Kinnunen 32 ääntä.

Pinja Perholehto on 21-vuotias hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu. Perholehto opiskelee johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Kuluneella liittokokouskaudella hän on ollut asiantuntijajäsenenä Demarinuorten toisen asteen koulutuspoliittisessa työryhmässä ja toiminut aiemmin esimerkiksi Hyvinkään Demarinuorten puheenjohtajana.

Wille Jäntti on 23-vuotias turkulainen opiskelija. Jäntti opiskelee Turun yliopistossa matematiikan opettajaksi kolmatta vuotta. Demarinuorissa hän on toiminut kahden eri piirin piirihallituksissa ja kaksi vuotta Turun Demarinuorten hallituksessa. Jäntti toimii myös puolueen puolella Turun kunnallisjärjestön hallituksessa ja puolueosastonsa puheenjohtajana.

“Minulle on tärkeää, että Demarinuorissa tehdään jäsenten näköistä toimintaa ja tähän yksi keino on piirien toiminnan tukeminen. Liiton tulee jatkossakin kasvattaa nuorista yhteiskunnallisia vaikuttajia toimien samalla vahvana yhteiskunnallisena keskustelijana. Meillä on edessämme suuria haasteita ympäristömme suojelemisessa ja siinä keskustelussa meidän on kyettävä puhumaan isoistakin päätöksistä emmekä voi keskittyä vain pieniin yksityiskohtiin. Siksikin on tärkeää, että tulevaisuuden Demarinuoret on yhä vaikutusvaltaisempi nuorisojärjestö”, sanoo järjestön 1. varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

“Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa on parannettu, mutta paljon tehtävää on vielä jäljellä. Translakiin on tehtävä kokonaisuudistus seuraavalla hallituskaudella. Tähän kuuluu ehdottomasti pakkosterilisaatiosta luopumisen lisäksi myös esimerkiksi se, että juridisesti tulisi voida valita sukupuoleksi myös vaihtoehto “muu”. Jokainen on erilainen, mutta aina samanarvoinen. Demarinuorissa jokainen saa olla oma itsensä eikä kenenkään tarvitse pelätä ilmaista itseään ja ajatuksiaan”, sanoo 2. varapuheenjohtaja Wille Jäntti.