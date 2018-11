Demarinuoret: Suomeen tarvitaan lisää ihmisiä ja tulevaisuuden uskoa luovaa politiikkaa!

Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan nuorten suomalaisten määrä laskee tulevaisuudessa huomattavasti. Syntyvyys on Suomen historian alhaisimmalla tasolla ja trendi on laskeva. Suomen väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee, mikä uhkaa hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

“Työikäisen väestön määrän nopea laskeminen on ehdottomasti asia, josta kaikkien hyvinvointivaltion tulevaisuudesta kiinnostuneiden pitää kantaa huolta. Vaikka syntyvyyttä saataisiin nostettua hyvällä perhepolitiikalla, on se liian hidas lääke tilanteeseen eikä huomattava työllisyysasteen nostaminenkaan riitä yksinään ratkaisemaan asiaa. On päivänselvää, että tarvitsemme pikaisesti huomattavasti lisää maahanmuuttoa sekä parempaa ja perhekeskeisempää kotoutumispolitiikkaa, jotta huoltosuhde saadaan parempaan jamaan. Samoin tarvitsemme ihan jokaiselle Suomessa asuvalle vähintään toisen asteen koulutuksen ja siksi oppivelvollisuutta on laajennettava”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii.

“Alentuneeseen syntyvyyteen liittyy varmasti monia asioita, mutta taatusti asiaan vaikuttaa nuorten heikentynyt tulevaisuususko. Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka on pienituloisempi kuin vanhempamme. Nuori sukupolvi on kasvanut huoleen ympäristön ja ilmaston tilasta ja vakaa työelämä tuntuu monelle kaukaiselta haaveelta. Päättäjien on turha syytellä nuoria ellei itse ole valmis tekemään politiikkaan suunnanmuutosta. Työelämää on kehitettävä turvallisemmaksi, koulutukseen on investoitava ja ilmastopolitiikan kunnianhimoa on lisättävä. On käsittämätöntä, että hallitus haluaa hakata Suomen metsät matalaksi ja näpertelee vapaaehtoisten hyvitysmaksujen kanssa, kun ongelman suuruusluokka on hyvin tiedossa”, Näkkäläjärvi päättää.