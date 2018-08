Demarinuoret: Ulkoministeri Soinin luottamuksesta äänestettävä

Demarinuoret haluaa ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta välikysymyksen. Ministerin on nautittava eduskunnan luottamusta ja eduskunta voi mittauttaa ministerin luottamuksen välikysymyksellä, mikäli 20 kansanedustajaa sitä vaatii. Ulkoministeri Soinin toistuvat aborttivastaiset kannanotot ja osallistuminen ulkomailla aborttia vastustavaan mielenosoitukseen ovat selkeästi vastoin Suomen ihmisoikeus- ja ulkopoliittista linjaa.

“On käsittämättömän röyhkeää toimintaa ulkoministeriltä toimia ulkomailla täysin vastoin Suomen linjaa. On poikkeuksellista, että Tasavallan presidentti joutuu puuttumaan ulkoministerin toimintaan, kuten presidentti Niinistö teki kesäkuussa. Jokaisella on toki oikeus henkilökohtaisiin mielipiteisiin, mutta ulkoministeri edustaa Suomea. Siksi hän ei voi kulkea maailmalla kertomassa omia Suomen kannasta poikkeavia mielipiteitään. Minun silmissäni ulkoministeri Soinin luottamus on mennyttä ja toivon todella, että Soinin luottamus mitataan myös eduskunnassa”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii.

Soini jatkoi torstaina aiheesta iloitsemalla siitä, että Argentiinan senaatti päätti hylätä lakiesityksen, joka olisi laillistanut maassa abortin. Tämän jälkeen pääministeri Sipilä (kesk.) asettui puolustamaan Soinia perustellen asiaa sillä, että jokaisella on oikeus henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

“Pidän erikoisena ratkaisuna pääministeri Sipilältä sitä, että hän katsoo ulkoministerin toimintaa läpi sormien. Soini on toiminnallaan vahingoittanut Suomen mainetta tasa-arvoa puolustavana maana ja uskottavuutta ulkopoliittisena toimijana. Naisten oikeus aborttiin ja omaan kehoonsa ei ole mielipidekysymys vaan ihmisoikeuskysymys. On hyvin vaarallinen tie, jos jatkossa ministerit voivat omien mielipiteidensä pohjalta linjata mitä hyvänsä. Suomalaiset ansaitsevat ulkoministerin, joka kunnioittaa Suomen linjaa ja ihmisoikeuksia. Sipilän hallitus on selvästi kykenemätön puuttumaan asiaan, joten eduskunnan on otettava ohjat käsiinsä”, Näkkäläjärvi päättää.