Demarinuoret: Yritys- ja verotukien uudistamista on jatkettava!

Demarinuoret: Korkeakoulujen rahoituskorotukset tehtävä budjettiriihessä täysimääräisenä! 23.8.2019 09:02:07 EEST | Tiedote

Demarinuoret vaativat ammattikorkeakouluille ja yliopistoille hallitusohjelmassa luvattuja 60 miljoonan euron perusrahoituksen korotuksia voimaan täysimääräisinä. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2020 on jäämässä korkeakoulujen osalta vajavaiseksi. Korkeakoulujen rahoituksesta on leikattu tuntuvasti 2010-luvulla ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on leikattu yli viidesosa. Demarinuoret vaatii talousarvioehdotuksen korjaamista sovitun hallitusohjelman mukaiseksi.