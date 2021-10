Demarinuorten avoin kirje kansanedustaja Kiljuselle

Suomalainen eläkejärjestelmä on rakentunut sen varaan, että sukupolvi toisensa jälkeen maksaa maksuja ja saa aikanaan niitä itselleen takaisin. On siksi päivänselvää, että eläkevarojen lisäksi on puhuttava myös eläkevastuista.

Ikääntyvän väestörakenteen ja pienenevien ikäluokkien vuoksi käsillä on tilanne, jossa eläkemenot ovat pysyvästi maksutuloja suuremmat. Kiljunen toteaa eläkerahastojen kasvaneen 240 miljardiin euroon, mutta jättää samalla mainitsematta, että kolikon toisella puolella vastuut ovat kasvaneet lähes nelinkertaisiksi.

Eläkerahastoissa ei ole ylimääräisiä varoja. Muun muassa Eläketurvakeskuksen tilaama tuore arvio eläkejärjestelmästämme toteaa selvästi, että pitkän aikavälin rahoituksellinen kestävyys kohtaa haasteita jo nyt, ilman niin sanottuun puoliväli-indeksiin palaamista.

Työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista. Kun ylimääräistä rahaa ei ole, kurjistaisi indeksimuutos tavalla tai toisella nuorten eläkkeitä. Samalla suurimmat hyötyjät olisivat he, joille on karttunut eniten työeläkettä. Mikäli edustaja Kiljunen on tähän valmis, olisi rehellisyyden nimissä reilua sanoa se ääneen. Toisin kuin puoluejohto, hän ei ole perääntynyt lähtöasemistaan lainkaan.

Eläkeläisköyhyys on vakava asia, johon puuttumiseksi on etsittävä ratkaisuja muun muassa kansaneläkkeen ja verotuksen keinoin vaarantamatta eläkejärjestelmän kestävyyttä. Emme voi kuitenkaan tukea Kiljusen aloitetta, jonka sisältö ei nojaa faktoihin tai huomioi ollenkaan jälkeemme tulevia sukupolvia.

Vetoamme edustaja Kiljuseen, että päätöksentekijänä hän edistäisi faktoihin pohjautuvaa keskustelua. Tutkimukset osoittavat, että nuoret aikuiset eivät luota eläkejärjestelmään. Julkisuudessa harjoitettu eläkepopulismi horjuttaa tätä uskoa entisestään.