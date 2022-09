Demarinuorten Perholehto: Mielenterveyskriisi ei ratkea pelkällä Terapiatakuulla

‒ Terapiatakuun vesittyminen oli valtava pettymys. Samaan aikaan on käsittämätöntä, että ratkaisuksi tarjotaan pääosin vain palveluita – toisinaan jopa erikoissairaanhoitoa. Päättäjien on tajuttava, että hetkellisen palvelutarpeen sijaan uupumuksesta ja pahoinvoinnista on tullut valtava rakenteellinen ongelma. Yhteiskunnassa on moni asia pielessä, eikä tätä yksin terapialla korjata, muistuttaa Perholehto.

Opiskelun, vapaa-ajan ja työnteon tulisi tukea ihmisten henkistä kantokykyä ja antaa lisäarvoa arkeen. Epäonnistuneet koulutuspolitiikan muutokset ja edellisen hallituskauden massiiviset leikkaukset koulutuksesta sekä jatkuva vaatimustason kasvaminen puskevat nuoria kohti päinvastaista suuntaa.

‒ Toisen asteen opintojen pitäisi olla nuoruuden parhaita hetkiä. Nyt monelle jää mieleen kilpajuoksu itseä ja muita vastaan. Lukiosta kehittyy ylioppilastutkintokeskeinen hautomo, jonka paineista harva selviää ehjänä. Samaan aikaan ammattiin opiskelevat heitetään itsenäistymään työpaikoille, joissa onnekkaimmilla on hyvä työpaikkaohjaaja, mutta loput rämpivät itsekseen eteenpäin, Perholehto jatkaa.

Demarinuorten mukaan Suomessa tarvitaan kokonaisvaltaista koulutuspolitiikan reformia, jonka tavoitteena on purkaa järjestelmän tutkinto- ja suorituskeskeisyyttä.

‒ Koulutusjärjestelmän rakenteita on uudistettava lähivuosina niin, että järjestelmä tukee yksilöllisesti joustavampia opinto- ja elämänpolkuja, eikä pakota nuoria suorittamaan kapeiden normien mukaan. Todistukset ovat osoituksia tutkinnoista, mutta niistä ei voi tulla itseistarkoitus. Nuoret tarvitsevat enemmän armollisuutta, koulutusjärjestelmä joustavuutta ja yhteiskunta yhteisöllisyyttä, päättää Perholehto.