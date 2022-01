Demarinuorten Perholehto: Ministeri Kurvisen harkinta petti - Pekingiä syytä boikotoida

– Millainen maa Suomi on, jos Riku Riski urheilijana päättää boikotoida Qatarin maajoukkueleiriä, mutta ministeri Kurvinen ei käytä harkintaa Pekingin olympialaisten suhteen? On mahdotonta tuomita vakuuttavasti maan ihmisoikeustilannetta ja olla yhtäältä valmis ihastelemaan kansainvälistä yhteisöä varten rakennettua urheilukulissia, Perholehto puuskahtaa.

Perholehto esittää, että valtioneuvosto kokoontuisi arvioimaan Kurvisen osallistumista olympialaisiin uudelleen. Perholehto muistuttaa, että Suomen ihmisoikeuspolitiikan tulisi näyttäytyä yhteiskunnan kaikkia osa-alueita läpileikkaavana arvona. Nyt sanat ja teot ovat pahasti ristiriidassa.

- Valtioneuvoston jäsenen osallistuminen Pekingin olympialaisiin ei ole pelkkää urheilua, vaan se on ennen kaikkea myös ulkopolitiikkaa. Diplomatiaa on syytä kunnioittaa, mutta ihmisoikeuksia edistetään harvoin hymyllä. Valtioneuvoston on syytä kokoontua pikimmiten ja kieltää paitsi Kurvisen Pekingiin lähteminen, myös vastaavat matkat tulevaisuudessa, Perholehto linjaa.