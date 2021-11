Demarinuorten Perholehto: Sosiaali- ja terveyspalveluille yhden luukun taktiikka

- Nuorten kohdalla käsillämme on akuutti mielenterveyskriisi, joka johtuu osin siitä, että hoitoon pääsy on pitkittynyt kohtuuttomasti. Jatkossa niin fyysisissä kuin myös psyykkisissä terveysongelmissa hoidon tarve on arvioitava samana päivänä kun asiakas ottaa yhteyttä, ja hoitoon on päästävä seitsemässä vuorokaudessa hoidontarpeen arvioinnista. Hoitolupauksen toteutuminen on varmistettava jokaisella hyvinvointialueella, Pinja Perholehto kommentoi.

Perholehto kuitenkin muistuttaa, että myöskään sosiaalipuoli ei saa unohtua uusia hyvinvointialueita kehitettäessä. Sosiaaliset haasteet ajavat pahimmillaan syvään kierteeseen, jolloin apua on saatava useampaan ongelmaan kerrallaan. Demarinuoret esittää, että tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut tulee saada yhdeltä luukulta vuoteen 2023 mennessä.

- Ihminen ei saa hukkua koneiston rattaisiin. Samalla kun apua on saatava nopeammin, on sen piiriin myös päästävä helpommin. Siksi sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta on parannettava siten, että huoltoasemilta tuttu yhden luukun taktiikka kantaa myös läpi soten ja ihmisen elämän, Perholehto linjaa.