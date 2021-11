Demariopiskelijat tukee Linnan vallanneita Tampereella

Demariopiskelijat esittää: Aleksi Murtojärvi Suomen Ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi 8.10.2021 17:08:46 EEST | Tiedote

Tiedote 8.10.2021 Julkaisuvapaa heti Demariopiskelijat esittävät Aleksi Murtojärveä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Aleksi Murtojärvi, 26, on Jyväskylän yliopistossa viestintää opiskeleva järjestöaktiivi ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja vuonna 2021. Vapaa-ajallaan musiikkia, tanssia ja partiota harrastava Murtojärvi on hankkinut kokemusta vaikuttamisesta ja järjestötyöstä niin ainejärjestöissä ja yhdistyksissä kuin kansallisissa sekä kansainvälisissä edunvalvontajärjestöissä. “Haluan, että SYL on aidosti kaikkien ylioppilaskuntien liitto, jossa jäsenten osallisuuteen ja osallistamiseen panostetaan riittävästi. Vuonna 2022 saamme toivottavasti jo elää koronapandemian jälkeistä aikaa Suomessa. Ensi vuonna meidän on erityisesti valmistauduttava huolella tuleviin eduskuntavaaleihin, jotta saamme vietyä eteenpäin opiskelijoille tärkeitä asioita, kuten toimeentuloon, hyvinvointiin tai yliopiston rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.” Murtoj