Demariopiskelijat vaatii: Koronarokote myös harjoittelussa oleville sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille!

Tiedote: Heidi Miettinen hakee jatkokautta SONKin puheenjohtajana 21.9.2020 15:09:10 EEST | Tiedote

Syksyllä 2019 kun pohdin uskaltaako hakea SONKin puheenjohtajaksi, en todella olisi voinut arvata mitä kaikkea vuosi toisi tullessaan. SONKissa olen uskaltanut haastaa itseäni myös aiemmin, asettunut mukavuusalueeni ulkopuolelle ja oppinut valtavasti niin politiikasta, järjestöstä kuin itsestänikin. Puheenjohtajan työ, alkaneet sosionomiopinnot ja koronaepidemian mukaan tuomat muutokset ovat ajoittain kuormittaneet mutta enemmän on jäänyt harmittamaan mitä kaikkea emme ole päässeet SONKissa tekemään. Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja haastava vallitsevan koronatilanteen takia emmekä ole päässeet toteuttamaan kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja uudistuksia. Toisaalta on hyvä että se on pakottanut meidät myös SONKissa etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, esimerkiksi etätapahtumien muodossa tai kokoamaan osastotoimijoitamme etänä toteutettaville osastokahveille vaihtamaan kuulumisia ja hyviä käytänteitä. Ensi vuonna SONK hyväksyy uuden strategiansa ja haluan tarjota myös tä