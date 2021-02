Demokratia ja digijätit -webinaari 16.2.2021

Taloudessa data on valtaa, ja valta keskittyy voimakkaasti kouralliselle ylikansallisia alustayrityksiä. Millaiset mahdollisuudet julkisella vallalla ja yksityisillä toimijoilla on toimia monopolisoituneessa alustataloudessa demokratiaa, hyvää hallintoa, yksilönvapauksia ja vapaita markkinoita kunnioittaen? Aihetta käsitellään MEP Miapetra Kumpula-Natrin ja Kalevi Sorsa -säätiön tilaisuudessa, jossa pääpuhujana on Werner Stengg, Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestagerin kabinetin jäsen.



Webinaari järjestetään tiistaina 16.2.2021 klo 13.00-14.30 Tiedekulmasta. Ilmoittaudu tilaisuuden seuraajaksi tässä viimeistään sunnuntaina 14.2.2021. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin sähköpostiinsa webinaaria edeltävänä päivänä. Kumpula-Natri toimii Euroopan parlamentin tekoälyvaliokunnan ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja raportöörinä Europarlamentin mietinnössä EU:n datastrategiasta. Keskustelun taustalla toimii Foundation for European Progressive Studies -ajatuspajan (FEPS) ja työväenliikkeen pohjoismaisen yhteistyöjärjestön SAMAKin julkaisema, Kalevi Sorsa -säätiön kääntämä raportti Edistyksellinen näkökulma digitaaliteknologiaan – Luodaan Euroopan digitaalinen tulevaisuus itse. Ohjelma 16.2.2021 13.00 Seminaarin avaus MEP Miapetra Kumpula-Natri 13.05 Edistyksellinen näkökulma digitaaliteknologiaan -intro Hankevastaava Maija Mattila , Kalevi Sorsa -säätiö

, Kalevi Sorsa -säätiö Digital Policy Adviser Justin Nogarede, Foundation for European Progressive Studies FEPS 13.15 Keynote: Does the EU have the power to control the Tech Giants? Werner Stengg, komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestagerin kabinetin jäsen 13.30 Paneelikeskustelu MEP Miapetra Kumpula-Natri

Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen , julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto, valtiovarainministeriö

, julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto, valtiovarainministeriö Puheenjohtaja Leena Romppainen , Effi ry

, Effi ry Johtava politiikka-asiantuntija Jari-Pekka Kaleva, Neogames 14.15 Päätössanat Maija Mattila & Miapetra Kumpula-Natri 14.25 Tilaisuus päättyy

