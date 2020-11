Demokratiakasvatus kohtaa ongelmia suomalaisessa peruskoulussa

KM Perttu Männistö tarkasteli väitöskirjassaan demokratiakasvatuksen tilaa suomalaisessa peruskoulussa. Demokratiakasvatus auttaa yksilöitä ymmärtämään itseään ja toiseutta, tukee halua käydä dialogia, tekee ihmiset tietoiseksi politiikan ja vallan vaikutuksesta sekä kannustaa osallistumaan paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla julkisten asioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

– Perinteisesti suomalaiset nuoret ovat puheen tasolla sitoutuneet demokraattisen yhteiskunnan perusarvoihin ja ymmärtävät sen institutionaalista puolta, mutta eivät ole valmiita toimimaan syventääkseen ja laajentaakseen demokratian toteutumista käytännössä, Männistö toteaa demokratiakasvatuksen juurista perusopetuksessa.

Männistön tutkimus porautuukin tähän ristiriitaan ja osoittaa niitä ongelmakohtia, jotka vaikuttavat siihen, miksi lapset ja nuoret eivät saa peruskoulusta tarvittavia valmiuksia toimia demokraattisesti.

Tutkimuksessa selvisi, että suomalainen demokratiakasvatus perustuu vahvasti edustuksellisuudelle.

– Edustuksellisuus perustuu ajatukseen, että on olemassa tiettyjä ominaisuuksia ja taitoja, jotka ymmärretään muita tärkeämmäksi, kun puhutaan demokraattisesti toimijuudesta. Tämä näkemys sivuuttaa herkästi sen seikan, että demokraattinen yhteiskunta perustuu ihmisten moninaisuudelle, väittelijä kertoo.

Männistö havaitsi myös, että keskeisenä toimintamuotona luokassa on edelleen yksin, omien askareiden parissa työskentely.

– Ihmisiä pitäisi kannustaa enemmän jakamaan ideoita sekä toimimaan yhdessä. Tällöin solidaarisuus ja ajatus siitä, että yhteistoiminta on hedelmällinen tapa toimia ja vaikuttaa asioihin kiteytyisi jo nuorena, Männistö ehdottaa.

– Haluaisin tutkimuksellani nostaa pinnalle enemmän puhetta demokratian nykytilasta ja tulevaisuuden suunnasta sekä erityisesti siitä, miten tärkeä merkitys kasvatuksella on sen kannalta, että ihmisistä tulee demokraattisia toimijoita, Männistö lisää.

KM Perttu Männistön kasvatustieteen väitöskirjan, ”The State of Democracy Education in Primary School-Education”, tarkastustilaisuus pidetään 7.11.2020, klo 12. Tilaisuutta voi seurata etänä osoitteessa: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/kptk/okl/vaitosvideot/perttu-manniston-vaitostilaisuus-7-11.2020. Vastaväittäjänä toimii professori Katariina Holma (Oulun yliopisto) ja kustoksena dosentti Matti Rautiainen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

