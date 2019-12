Demokratiakasvatus on opettajankoulutuksen marginaalia Euroopassa

Demokratia ja demokratiakasvatus ovat eurooppalaisen opettajankoulutuksen marginaalia. Tähän tulokseen tulivat kahdeksan eurooppalaisen maan demokratiakasvatuksen tutkijat teoksessa Teacher Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe.

– Vaikka koulutuspoliittisesti demokratian kehittämistä koulutusjärjestelmän avulla pidetään kaikissa maissa keskeisenä tavoitteena, kauniit sanat eivät yllä käytäntöön, toteaa yksi kirja toimittajista lehtori Matti Rautiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Kirjassa opettajankoulutuksen tilaa tarkasteltiin paitsi maittain, myös suhteessa Euroopan neuvoston määrittelemiin demokratiakulttuurin kompetensseihin. – Demokratian hidas juurtuminen opettajankoulutukseen herättää kysymyksen, kuinka hyvin opettajankoulutus reagoi demokratian uhkiin tai uuteen aktivismiin, jota ilmastonmuutoksen vastainen toiminta synnyttää. Vastaus on, todella huonosti, toteaa Rautiainen. On tunnettua, että opettajankoulutukseen kohdistuvat toiveet ovat ylitse vuotava tynnyri, joka ei koskaan tyydytä kaikkia. Demokraattisten yhteiskuntien kehittämisen kannalta on elintärkeää, opettajankoulutus tukee sitä. Valonpilkkuja kirjassa luovatkin ruohonjuuritason kokeilut, jotka tosin ovat enemmän yksittäisten opettajankouluttajien toimintaa kuin instituutioiden omaksumaa kulttuuria. Lue lisää: Raiker, A. Rautiainen, M & Saqipi, B. 2020. Teacher Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe. Routledge: Lontoo. https://www.routledge.com/Teacher-Education-and-the-Development-of-Democratic-Citizenship-in-Europe/Raiker-Rautiainen-Saqipi/p/book/9780367141493 Lisätietoja: Matti Rautiainen, lehtori, opettajankoulutuslaitos, puh. 040-8053368, matti.a.rautiainen@jyu.fi

Avainsanat demokratiakasvatusopettajankoulutus

