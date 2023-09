DEN Finland on pian myynyt 500 taloa tänä vuonna ja tekee positiivista tulosta

Rakennusala on vaikeassa tilanteessa ja konkurssejakin on jo nähty markkinoiden epävarmuuden, korkojen nousun ja inflaation takia. DEN Finland on tilanteesta huolimatta huolehtinut kannattavuudestaan, ja myynnissä rikotaan tänä vuonna 500 talon raja syyskuussa. DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki Keskon kanssa.