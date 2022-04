Den ökade psykiska belastningen hotar finländarnas välbefinnande

Haloo mieli! Haloo Helsinki! -yhtye antaa kasvot tänään alkavalle Mielinauha-kampanjalle 1.4.2022 07:30:00 EEST | Tiedote

Tänään 1.4. alkavan ja aina kesäkuulle jatkuvan Mielinauha-kampanjan yhteydessä kerätään varoja kotimaiseen mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen. Kampanjan tavoitteena on myös kasvattaa tietoisuutta jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvistä teemoista. Kampanjan keulahahmona on tänä vuonna Haloo Helsinki!, joka on yksi Suomen suosituimmista yhtyeistä.