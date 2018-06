Design Delivered tuo opiskelijoiden suunnittelemia tuotteita kotiovelle

Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelemia teoksia on mahdollista tilata Helsinki Design Weekin yhteydessä suoraan kotiin toimitettuna.

Aalto-yliopisto toteuttaa ”Design Delivered” -pilotin yhdessä ruokatoimituspalvelu Woltin ja Helsinki Design Weekin (HDW) kanssa.



Tuotteita myy Aalto University Shop, joka avaa ovensa A Bloc -kauppakeskuksessa Otaniemen kampuksella 20. elokuuta. Kauppa tarjoaa valikoiman yliopiston tuotteita, Aalto ARTS Books -kustantamon kirjoja sekä opiskelijoiden design-töitä.



Osa opiskelijatöistä on tilattavissa Woltin toimittamina kätevästi kotiin Helsinki Design Weekin yhteydessä 10. syyskuuta 2018. Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa printtejä, keramiikkaa, kirjoja sekä koruja.



"Emme voisi kuvitella parempaa tapaa avata yliopistomme ensimmäinen fyysinen kauppa yhdessä ystäviemme HDW:n ja Woltin kanssa. Tämä on innovatiivinen ja leikkisä tapa juhlistaa suomalaisia nuoria design-lahjakkuuksia", sanoo Aalto-yliopiston markkinointi- ja brändipäällikkö David Lewis.



Myös Aalto University Shopin pop-up-kauppa on auki HDW-festivaalin yhteydessä 10. syyskuuta. Opiskelijat ja alumnit, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tuotteensa mukaan valikoimaan, voivat etsiä lisätietoa projektista Design Delivered -verkkosivustolta.



"Meillä vallitsee tekemisen intohimo ja opiskelijamme tekevät upeaa työtä. Helsinki taas kuhisee elämää Design Weekin aikana, joten on vain luonnollista esitellä nousevia kykyjämme tämän viikon aikana", toteaa Lewis.



Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin design-festivaali, jota vietetään 6.–16.9.2018. Monialainen festivaali esittelee designia laajasti arkkitehtuurin, muodin sekä kaupunkikulttuurin näkökulmista.



Wolt on Aalto-yliopiston alumnin Miki Kuusen perustama yritys, joka tarjoaa ruoan kotiinkuljetuspalvelua yli 20 kaupungissa yli 1 400 ravintolasta.

