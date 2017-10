Designravintola Eevert valloittaa Ratakadun

Avaamme 25.10.2017, klo 11.00 Alvar Aallon suunnittelemaan ja suojeltuun kiinteistöön Helsingin Ratakadulla Designravintola Eevertin. Rakennuksessa Alvar Aalto piti myös toimistoaan.

Perheyrityksenä ja rakennuksen innoittamana halusimme perustaa designravintolan, jonka kotimaisuus ei rajoittuisi ainoastaan ruokaan ja juomaan, vaan kunnioittaisi ja nostaisi esille suomailaisen muotoilun aarteita, niin kalusteissa, valaisimissa kuin astioissakin. Eevert on skandinaavinen designravintola, jonka perustajat ovat Tarja ja Kimmo Martiskainen.

Eevertin ruokafilosofia on skandinaavinen ja inspiraatiomme lähteenä toimivat Suomen luonnon vaihtuvat vuodenajat ja monipuoliset upeat maut sekä värit. Aitoa suomalaista ruokakulttuuria aistien ja käsityötä kunnioittaen. Tarjoamme laadukasta ruokaa, sekä hillityn tyylikästä, mutta tasokasta palvelua. Toivomme jokaisen asiakkaan nauttivan meillä suomalaisesta muotoilusta, elämyksistä Suomen luonnon rikkaasta makumaailmasta, sekä kotoisan rennosta tunnelmasta.

Keittiötä luotsaa Sven Denis, joka on työskennellyt mm. vuosia Lontoossa Retro Bistro nimisessä ravintolassa, joka sai Svenin aikana Michelin tähden, sekä maininnan Lontoon parhaasta ravintolasta. Nuorekas kansainvälinen keittiötiimimme haluaa tarjota vain parastaan. Meillä Eevertissä on myös suomalaisuutta kunnioittavia juomia tarjolla. Juomamme ovat elämyksiä suomalaisesta luonnosta rikkaiden makujen, marjojen ja raikkaiden mausteiden kera, siksi teemme tiiviisti yhteistyötä Kyrö Distilleryn kanssa, joka on suunnitellut drinkkilistan ja drinkit maistelumenuumme Eevertin makumaailmaan ja konseptiin sopiviksi.

Alvar Aallon käsiala tulee hienosti esille myös ravintolan sisätiloissa. Eevertin tilat ovat suunniteltu kunnioittaen suomalaisen designin kiertokulkua, valitsemalla ekologisesti kestäviä ratkaisuja sekä yhdistelemällä vanhaa ja uutta kekseliäästi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Voit nauttia monien kuuluisien suomalaisten suunnittelijoiden töistä, niin kalusteissamme, valaisimissamme kuin astioissamme. Löydät meiltä mm. Alvar Aallon, Harri Koskisen, Yrjö Kukkapuron, Lars Sonckin, Seppo Kohon, Oiva Toikan ja monen muun arvostetun suunnittelijan kädenjälkeä.

"Jo vuodesta 1908 alkaen Eevert nimi on yksi niistä monista, joista tulee legenda jo syntyessään".

