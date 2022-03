Desinfiointiaineissa hurjia eroja käyttö- ja ympäristöturvallisuudessa – Allergiatunnuksen saanut TECcare Control puhdistava ja biohajoava desinfiointipyyhe on vastuullinen valinta

Desinfiointiaineita tarvitaan terveydelle haitallisten mikrobien tuhoamiseen ja infektioiden torjuntaan. Niillä on myös paljon haittavaikutuksia, kuten pintamateriaaleja vaurioittavia, ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallisia ominaisuuksia tai ne voivat olla yksinkertaisesti kohteeseen soveltumattomia. Desinfiointiaineiden käyttö edellyttää harkintaa ja vastuullisuutta. TECcare Control -puhdistava desinfiointipyyhe sopii kaikkialle ja kaikkien käyttämäksi, sille on myös myönnetty Allergiatunnus.

-Siivouksessa pärjää muutamalla tuotteella. Päiväkodeissa ja muissa julkisissa tiloissa, joissa monet ihmiset koskevat samoihin pintoihin, kuten ovenkahvoihin, wc-tilakalusteisiin yms., on desinfioivien tuotteiden käyttö kuitenkin perusteltua. Allergisen näkökulmasta yleissiivous riittää normaalitilanteessa, kunhan se on säännöllistä ja riittävän kokonaisvaltaista. Kotiolosuhteissa desinfiointiaineiden tarpeeton käyttö ei ole suotavaa, paitsi, jos virusten torjuntaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Niki Malmros sanoo.

Kemikaalien huoleton käyttö voi pahimmillaan myös sairastuttaa sekä niiden käyttäjät että tiloissa oleskelevat.

-Desinfiointiaineiden turvallinen ja vastuullinen käyttö on jäänyt liian vähälle huomiolle. Yhtä lailla tärkeää on huolehtia tuotteiden ekologisuudesta sekä tilojen käyttäjien terveysturvallisuudesta. On kestämätöntä, että samalla kun tuhotaan pinnoilta mikrobeja, vaarannetaan ihmisten terveys kemikaaleilla, Kimmoisa Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lahti kertoo. Lahti on erikoistunut ekologisten ja terveysturvallisten puhdistus- ja desinfiointiaineiden markkinointiin ja vertaillut eri menetelmiä hygieenisen puhtauden tuottamiseen vastuullisesti.

Testattua turvallisuutta ja tehoa

Desinfiointiaineiden soveltuvuus eri tiloihin ja pinnoille tulisi Lahden mielestä tunnistaa osana hygieenisen puhdistuksen kokonaisuutta.

- Aivan liian usein puhdistusaineita annostellaan liikaa, joka jättää pinnalle kemikaalijäämiä, tai desinfiointiaineita käytetään likaiselle pinnalle, jolloin ne ovat tehottomia. Esimerkiksi kloorituotteet väärin käytettynä tuottavat myrkyllistä kaasua tai vetyperoksidin käytön jälkeen ei varmisteta ennen tilaan menemistä, että haitallinen pitoisuus on haihtunut. Tästä syystä kannattaa ehdottomasti käyttää testattuja ja turvallisia, pitkävaikutteisia tuotteita, kuten puhdistavia TECcare Control -desinfektiopyyhkeitä, joille on myönnetty Allergia-, iho- ja astmaliitonAllergiatunnus. Kaksivaikutteinen tuote puhdistaa ja desinfioi yhdellä kertaa. Se on pH-neutraali ja sitä saatavilla sekä puhdistavana desinfiointiaineena että biohajoavana desinfiointipesupyyhkeenä, Lahti kertoo.

-Tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta kosketusallergiaa tai hengitystieoireita. Tuote on läpäissyt myös virallisen EN standardin SARS-CoV-2 vastaan ja listattu arvostetulle EPA-listalle (United States Environmental Protection Agency), jolle pääsevät vain tuotteet, jotka tutkitusti tuhoavat myös Covid-19-virukset.

Kemikaaliturvallista hygieniaa

Allergiatunnuksen arviointityön yhteydessä käydään aina läpi tuotteen sisältämät kemikaalit ja niiden pitoisuudet.

- Jotta tuotteelle voidaan myöntää Allergiatunnuksen käyttöoikeus, se ei saa sisältää yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä raaka-aineita tai pitoisuuksia. Tuotteessa ei näin lääketieteellisen tietokannan mukaan ole allergiariskiä. On kuitenkin syytä muistaa, että allergiat ovat aina yksilöllisiä. Yksittäinen henkilö voi olla herkistynyt käytännössä mille tahansa aineelle. TECcare Control on hajusteeton, ei ärsytä eikä jätä pinnoille kemikaalijäämiä, Malmros kertoo.

Malmros muistuttaa, että etenkin allerginen ja astmaa sairastava arvostaa usein hajusteetonta ympäristöä. Tällöin suositaan myös hajusteettomia puhdistus- ja desinfiointiaineita.

-Yhä useampaa kiinnostaa tuotteiden sisältämien kemikaalien määrä: mitä vähemmän aineita tuote sisältää, sitä paremmin voi vaikuttaa omaan kemikaalikuormaan.

Lahti peräänkuuluttaa vastuullisuutta desinfiointiaineiden hankinnoissa ja käytössä. Tuotevalinnoissa pitäisi suosia allergiamerkittyjä ja tutkitusti orgaanisen lian kanssa tehokkaita, turvallisia tuotteita.

-On pöyristyttävää, että potentiaalisesti vaarallisia aineita käytetään huoletta esimerkiksi tiloissa, joissa on pieniä lapsia, joiden vastustuskyky on vielä kehittymätön tai henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Ei ole yhdentekevää, millaisia aineita käytetään. Tarvitaan enemmän tietoa aineiden pitkäaikaisista vaikutuksista käyttäjilleen ja pintojen kanssa kosketuksiin tuleville henkilöille.

Tiesitkö tämän desinfektioaineista?

Suurin osa markkinoilla olevista valmisteista ei ole viranomaisen tarkastamia tai lupamenettelyjen piirissä.

Desinfiointiaineiden liikakäyttö tai käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen voi aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Liian vahvojen, desinfioivien aineiden käyttö voi pilata materiaaleja. Toistuva puhdistus- ja desinfiointiaineiden käsittely voi aiheuttaa ihon ja hengitysteiden ärsytystä.

Suurina pitoisuuksina desinfektioaineet voivat vaikuttaa biosideinä haitallisesti ihmisen solukkoihin.

Alkoholiin perustuvat desinfektioaineet sopivat vain puhtaan pinnan desinfektioon ja tunkeutuvat huonosti lian ja puhdistuskemikaalijäämien läpi.

Klooripitoiset desinfektioaineet voivat vaurioittaa pintoja ja aiheuttaa hengitysteiden altistumista. Lämpötilan nousu vapauttaa klooria kaasumuodossa, joka on myrkyllistä. Lähteet: Tukes, Oys

TECcare Control -puhdistava desinfiointipyyhe