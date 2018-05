Destia jatkaa valtatie 4 parantamistöitä Pohjois-Suomessa

Destia on allekirjoittanut sopimuksen valtatie 4 parantamisurakasta välillä Kello–Räinänperä Liikenneviraston kanssa. Urakka toteutetaan suunnittele ja toteuta (STk) -urakkamuotona ensimmäistä kertaa Suomessa: ennen rakennustöiden aloittamista asiakas ja urakoitsija kehittävät mm. suunnitelmaratkaisuja yhteisen kehitysvaiheen aikana.

Urakassa valtatie 4 parannetaan moottoritieksi välillä Kellon eritasoliittymä–Kiiminkijoki sekä keskikaiteelliseksi ohituskaistaksi välillä Kiiminkijoki–Räinänperä. Parannettavan tiejakson pituus on noin 18 kilometriä. Urakan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.



Urakan kehitysvaihe jatkuu kesän ajan, minkä jälkeen rakennustyöt aloitetaan syksyllä puuston poistolla sekä riista-aidan siirrolla. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu vuonna 2020.



– On hienoa olla mukana kehityksessä ja toteuttamassa parannusurakkaa uudella mallilla. Pääsemme hankkeessa hyödyntämään Destian monipuolista osaamista ja yhteistyötä, kun mukana urakassa ovat suunnittelun, rakentamisen sekä kiviaineksen osaajat, kertoo Destian projektijohtaja Risto Lippo.



Kello–Räinänperä-projekti on osa valtatie 4 Oulu–Kemi-kehittämishanketta. Destia urakoi parhaillaan hankkeeseen sisältyvää Oulun kohdan parantamistöitä.