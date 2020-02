Destia mukana Talvitiepäivillä 12.-13.2.2020

Destia osallistuu Talvitiepäivät 2020 -messuille 12.-13.2.2020 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messujen tavoitteena on edistää turvallista talviliikennettä ja esitellä kunnossapidon hankkeita. Talvitiepäivillä järjestetään muun muassa ammattilaisnäyttely ja kansainvälinen asiantuntijaseminaari, joissa messukävijät pääsevät tutustumaan Suomen talvessa toimiviin ratkaisuihin.

– Talviset olosuhteet lisäävät riskejä liikenteessä, ja ennakointi on paras tapa edistää turvallista matkantekoa. Destiassa turvallisuus on kaiken toiminnan ytimessä – siksi olemme kehittäneet monipuoliset palvelut väylien ja liikenneympäristöjen hoitoon sekä kunnossapitoon. Talvitiepäivillä meillä on mahdollisuus esitellä laajaa osaamistamme ja jakaa parhaita ratkaisuja vaihteleviin talvikeleihin, Destian kunnossapitopalveluista vastaava johtaja Seppo Ylitapio kertoo.

Destian seminaariesityksiä voi seurata Talvitiepäivät 2020 -messujen molempina päivinä. Keskiviikkona 12.2. klo 16.10 Destian laatupäällikkö Rauno Kuusela ja työpäällikkö Mikko Kuusisto keskustelevat Turun keskustan kunnossapidon urakkaan liittyvästä allianssimallista yhdessä Turun kaupungin kunnossapitopäällikkö Mari Helinin kanssa.

Seuraavana päivänä 13.2. klo 13.00 Destian kelikeskuspäällikkö Seppo Kaarto esittelee uusien digitaalisten aineistojen hyödyntämistä kunnossapidon ohjauksessa yhdessä Ilmatieteenlaitoksen yhteyspäällikkö Janne Miettisen kanssa.

Talvitiepäivillä kuullaan kotimaisten esitysten lisäksi myös kansainvälisiä talviliikenteen kokemuksia Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä.

Destian talvikunnossapidon asiantuntijat ovat tavattavissa messuosastolla 549 molempina messupäivinä.

Nähdään Tampereella!

